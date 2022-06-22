Suriyelilerin yüzde 80’i geri dönmek istiyor

Çok sayıda Suriye menşeli sivil toplum kuruluşunu çatısı altından bulunduran Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin mevcut durumlarını, güvenli geri dönüşlerini ve son dönemlerde mültecilere yönelik iç politikaya yansıyan söylemleri müzakere etmek adına bir konferans düzenledi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Halit İsaoğlu’nun Arapça basın açıklaması ile başlayan konferansta, Suriye ve Türkiye arasındaki ortak tarihe, kültüre ve komşuluk değerlerine vurgu yapıldı. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Müdürü Muhammed Akta, Türkiye’nin Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan en önemli ülkelerden biri olduğunu ve 2012’den beri hem halk hem de devlet tarafından Suriyelerin çok iyi ağırlandığına vurgu yaptı. Suriyelilerin geri dönmek istemedikleri yönünde çıkan açıklamaların doğru olmadığını ifade eden Muhammed Akta, “Yapılan araştırmalar, Suriyelilerin yüzde 80’nin geri dönmek istediğini gösteriyor. Ancak gerekli şartlar henüz oluşturtulmadı. Suriye’de kalıcı bir kalış istiyorsak oradaki güvenliği, geçim kaynaklarını, eğitim olanaklarını uluslararası hukuka uygun bir şekilde sağlamalıyız. Aksi taktirde yapılan geri dönüş, bu sorunları ötelemekten ibaret olacaktır” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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