Tarladaki ürün susuz kaldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’nın 2020 Plan ve Bütçe komisyon görüşmelerinde, Bakan Fatih Dönmez’e elektrik fiyat artışlarının vatandaşa ve tarıma nasıl yansıdığını anlattı.

Birçok ilde tarımda kullanılan yer altı sularının yeryüzüne elektrik enerjisinden yararlanılarak çıkarıldığını, bir yılda yüzde 60 oranına ulaşan elektrik zamlarının üreticiyi ciddî oranda mağdur ettiğini ifade eden Gürer, “Çoğu üreticinin sulama suyunu daha az kullanması ürünün verimini etkilemiştir” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 55

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.