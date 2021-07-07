Tasarruf saraya yok, gazeteye var

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurumlarında günlük gazete alımlarının yasaklanmasını eleştirerek, “Yazlık, kışlık saray yaparken tasarruf yok. Gazetelere gelince var. İtibardan tasarruf olmuyor da kültürden, okumaktan oluyor mu” dedi.

Marmaris ve Ahlat’taki yazlık-kışlık saraylar için milyonlar harcandığını söyleyen Atila Sertel, 50 kuruşluk, 1 liralık gazete alımının yasaklanarak “tasarruf yapıyoruz” denilmesinin trajikomik olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde diğer birçok sektör gibi zor günler geçiren yazılı basının en tepeden darbe yediğini vurgulayan Sertel, Cumhurbaşkanı genelgesini değerlendirerek, “Rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınların basılması da yasaklanıyor. Ucu açık ve muğlak ifadelerle gazete satışlarının önüne geçmeye çalışan bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. Ankara - Ahmet Terzi

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