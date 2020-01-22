Tedaviye annesiz gitti

Kemik kanseri hastası 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, tedavi için Almanya’nın Köln kentine gitti.

Ahmet’in babası Reha Ataç cezaevinde, annesi Zekiye Ataç ise yurt dışına çıkış yasağı olan binlerce kişiden yalnızca biri. Bu yüzden Ahmet’e yolculuğunda 70 yaşındaki babaannesi eşlik etti. Anne için sosyal medya kullanıcılarından gelen pasaport çağrısı ve kampanyası karşılık bulmadı. Ancak Zekiye Ataç, kanser hastalığı 4. evreye ilerleyen ve şu an yürüyemeyen çocuğunun tedavi sürecinde yanında olabilmek için mücadelede kararlı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, daha önce pasaport başvurusunda bulunan ve ret cevabı olan Zekiye Ataç, şansını bir kez daha deneyeceğini söylüyor. Eşi geçtiğimiz yıldan bu yana tutuklu yargılanan ve pasaportu iptal edilen Ataç, Ahmet’in zarurî ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumda olduğunu ifade ediyor. Tümörün Ahmet’in ayak kemiklerini kapladığını belirten Zekiye Ataç, oğlunun ilerleyen kanser hastalığını atlatmada yanında olabilmek için yetkililere çağrıda bulunuyor.