"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra yakalandı

04 Temmuz 2020, Cumartesi 10:18
Hatay sınır bölgesinde güvenlik kuvvetleri ile kaçakçılar arasında 1990 yılında çıkan çatışmada Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 zanlı, 30 yıl sonra Suriye'de Türk güvenlik güçlerinin düzenlediği planlı operasyonla yakalandı.

8. Hudut Bölük Komutanlığında görevli iken sorumluluk bölgesinde bulunan ve şu anki adı 2. Hudut Bölük Komutanlığı Şehit Piyade Teğmen Zafer Toka Karakolu olan Karataş Karakolunun 400 metre güneyinde 16 Haziran 1990'da kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olan Amasyalı Piyade Teğmen Zafer Toka'nın şehit edilmesiyle ilgili o dönemin görgü tanıklarının ifadeleri incelendi.

Uzun süren incelemeler sonunda, tanıkların ifadesinde adı geçen şüpheli "Salih" isimli kişinin, Suriye'nin Afrin-Racu bölgesindeki Mamul Uşağı köyünde yaşayan 59 yaşındaki Salih Osman olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 2 Temmuz'da Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen planlı operasyonda, Salih Osman'ın yakalanması sağlandı.

Cinayeti itiraf etti

Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan Osman, 30 yıl önceki Piyade Teğmen Toka'nın şehit edilmesi olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Osman, söz konusu olayda kendisiyle birlikte "Hacı Meyri" (Hasan) ve "Mehmet" isimli kişiler olduğunu anlattı. Osman'ın, diğer iki suç ortağının adreslerini vermesi üzerine "Hacı Meyri" isimli şüpheli Raco Kuri (Keli) köyünde "Mehmet" isimli şüpheli ise Raco Şadiyanlı köyünde yakalandı.

Operasyonun devamında "Hacı Meyri"nin (Hasan) Hasan Abdullah olduğu, "Mehmet"in ise Muhammed Muhammed olduğu saptandı.

Zanlıların sorguları Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde sürüyor.

Olayın geçmişi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Karataş sınır bölgesinde, 16 Haziran 1990'da bir grup kaçakçı Suriye'den Türkiye'ye geçmek istemiş, güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına kaçakçıların ateşle karşılık vermesi üzerine Piyade Teğmen Zafer Toka ağır yaralanmıştı. Toka, Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda şehit düşmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 607
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toplam vaka sayısı 11 milyon 205 bini geçti

    Türkiye'den Mısır'a tepki

    Rusya'da ölü sayısı 10 bin 27'ye yükseldi

    Kovid-19 bu şekilde görüntülendi

    MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu bilgilendirmesi

    Çorum'da 'aslan' arama çalışmaları sonlandırıldı

    Lunaparklar ve tematik parklar da açılıyor

    Brezilya, Meksika ve Hindistan'da tablo günden güne ağırlaşıyor

    Hakkari'de de maske takmak artık zorunlu

    Sakarya'da hasar ortaya çıktı

    Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra yakalandı

    Bu ihmalin sorumlusu kim?

    Esnaf ayakta zor duruyor

    Tarımda lâfla peynir gemisi yürümüyor

    Çin’e yaptırım kararı TBMM’den çıkmalıydı

    Sosyal medyayı otoriter rejimler yasaklıyor

    Heykeller depoya

    Herkes örnek alsın

    "60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Değerler ters-yüz edilince
    Faruk ÇAKIR

    Z kuşağı ve eğitim
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu, korkunç bir rakam değil mi?
    Cevher İLHAN

    “Müjde; zam yok!”muş…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu ihmalin sorumlusu kim?
    Yasemin YAŞAR

    Kusuru örtmenin yolu onu görmektir
    H. Muharrem OKUR

    “Medrese-i Yusufiye kitabı” ile yangınları söndürelim
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Hak etmeden gelen, hak ettiği ile gider

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.