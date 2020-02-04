ASTANA VE SOÇİ MUTABAKATLARININ ÇÖKTÜĞÜ İLAN EDİLİRKEN, İDLİB GERİLİMİ REJİMİN ASKERLERİMİZİ VURMASIYLA ÇOK TEHLİKELİ BİR NOKTAYA TAŞINDI.

ERDOĞAN: BİZ DE ONLARI VURDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejim güçlerine açılan karşı ateşte 30 ilâ 35 Suriye askerinin 'etkisiz hale getirildiğini' açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Türkiye'nin top atışı sonucu Hama, Lazkiye ve İdlib'de can veren Suriyeli asker sayısının 13 olduğunu bildirdi.

RUSYA: TÜRKİYE HABER VERMEDİ

Rusya, "Suriye Türk ordusuna ateş açtı, çünkü Türkiye Rusya'yı İdlib'deki operasyonlar için bilgilendirmemişti" açıklaması yaparken, Erdoğan Rus makamlarına 'Bizim burada muhatabımız siz değilsiniz, rejimdir. Önümüzü kesmeyin” mesajı iletildiğini duyurdu.

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Tehlikeli tırmanış

MSB’den yapılan açıklamaya göre, İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, rejim unsurlarınca topçu atışı yapılıyor.

MillÎ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığını açıkladı.

6 asker şehit oldu

MSB, İdlib’de Suriye Ordusu (SAA) tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 6 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi. MSB’den yapılan ilk açıklamada şunlar kaydedildi: “Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silâh arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silâh arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.” MSB tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise, dün sabah saatlerinde 4 olarak açıklanan şehit sayısının 6’ya yükseldiği belirtildi.

'54 Rejim hedefi ateş altına alındı, 76 Rejim mensubu etkisiz hale getirildi'

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Çatışma ortamı alevlenmesin

Gazeteci Yazar Murat Yetkin, İdlib’de TSK’ya yönelik Suriye ordusu tarafından düzenlenen saldırıyı değerlendirdi. Yetkin, “Suriye’de 2 Şubat’ı 3 Şubata bağlayan gece gelen 6 şehit haberiyle son bir ay içinde Suriye ve Irak’taki Türk birliklerindeki şehit sayısı 26’ya yükseldi. Başka zaman manşetlere çıkacak olan bu şehit haberleri, son haftalarda yalnızca MSB açıklamalarında kaldı. Hem Suriye, hem Libya’da Türkiye ve Rusya arasında ciddî sorunlar olduğunu son birkaç güne dek kamuoyunun öğrenmesi istenmedi; Erdoğan ve Putin arasında kurulan liderden-lidere güçlü bağların, ulusal çıkarlar arasında ciddî çelişkiler yaşanmasına izin vermeyeceği algısı öne çıkarıldı. Ancak İdlib’ten gelen şehit haberleri artık mızrağın çuvala sığmadığını gösteriyor(…)Türkiye, Suriye’de kendisine yapılan saldırılara cevap veriyor. Bunun cevap düzeyinde kalmasında, öteye geçmemesinde, Suriye’deki çatışma ortamının daha da alevlenmemesinde yarar var” diye yazdı.

İstanbul – Yeni Asya

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Erdoğan: 30-35 Suriyeli etkisiz hale getirildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’deki saldırıya ilişkin, “Şu anda zaten harekât devam ediyor. Tesbit edilen 40’a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da ‘Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın’ mesajı verildi. Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F16’larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide MİT’in belirlemiş olduğu noktaları tamamen atış altında tutuyor” dedi. Ankara / İstanbul - aa

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Rusya: Türkiye bizi uyarmadı

İdlib’de dört Türk askerinin şehit olduğu saldırı hakkında Rusya’dan ilk açıklama geldi. Rus ordusundan yapılan açıklamada, ‘Türkiye’nin İdlib’deki operasyonları konusunda Rusya’yı uyarmaması dolayısıyla ateş altında kaldığı’ belirtildi. Sputnik’in haberine göre, Rusya’nın açıklamasında, ‘Türkiye’nin Suriye hükümet güçlerine karşı hava saldırısı düzenlemediği’ ve ‘Suriye askerlerine bir saldırı düzenlenmediğinin’ belirtilmesi de dikkat çekti. Açıklamada, Rus ordusunun İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde hava sahasını sürekli kontrol ettiği belirtilip, “Türk Hava Kuvvetleri Suriye sınırını ihlâl etmedi, Suriye ordusunun mevzilerine yönelik saldırı tesbit edilmedi” denildi.