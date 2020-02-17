Tel Abyad'da terör saldırısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirilerek, "Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtiyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.