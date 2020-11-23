Test ücretleri nasıl geri alınacak?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs testleriyle ilgili gelen fahiş fiyat şikâyetleri üzerine harekete geçti.

Buna göre 250 TL üzerinde ücret ödeyen vatandaşlar ücret iadelerini alabilecek. Peki iade ücretini almak isteyen vatandaşın ne yapması gerekiyor? Konuyla ilgili Milliyet’e açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu,” Testi pozitif çıkan vatandaşların ödedikleri ücretin tamamının iadesini isteyebilirler” dedi. Vatandaşların ücret iadelerini almak için izlemesi gereken yolu Ağaoğlu şöyle özetliyor: “Kovid-19 muayene ve test ücreti olarak Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu 250 liradan fazla bedel ödemiş olanlar, aradaki farkın kendilerine iade edilmesi talebiyle ilgili sağlık kuruluşlarına sadece şifahen değil, e-posta, faks gibi yazılı yöntemlerle başvuruda bulunmalıdırlar.”

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