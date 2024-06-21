"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Timur Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

21 Haziran 2024, Cuma 17:30
İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston kentinde yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iade süreciyle ilgili yargılanmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada, hakim Donald Cabell, Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetti.

İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin tutulduğu Connecticut eyaletindeki çocuk ıslahevinin şartlarının uygun olmadığını öne sürerek, Cihantimur'un önce evde gözetim altında tutulmasını, bu olmazsa Massachussets'te daha uygun bir yere nakledilmesini talep etti.

Savcı ise Cihantimur'un kaçma ihtimali bulunduğunu belirterek ev gözetimine karşı çıktı, şu an bulunduğu ıslahevinin şartlarının da kendisi için uygun olduğunda ısrar etti.

Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda hakim Cabell, her iki tarafın tezlerinde çok fazla bilgi paylaşıldığını, bunları değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirerek, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"Hakimin kararı bizi sevindirdi"

Kendisini kazada vefat eden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin Boston'daki davayı takip eden temsilcisi olarak tanıtan Esat Gök, duruşma sonrası mahkeme binası önünde basına açıklama yaptı.

Kararın kendilerini memnun ettiğini belirten Gök, "Avukatları, Timur Cihantimur'un saygın bir aileden geldiğini, serbest bırakılırsa kaçmayacağını savundu. Madem saygın bir aileydi, neden kazadan sonra ambulans çağırmak yerine kaçmayı tercih ettiler? Dolayısıyla hakimin kararı bizi sevindirdi." diye konuştu.

Davanın yakın bir süreçte sonuçlanmayabileceğine işaret eden Gök, iki ülke arasındaki iade anlaşması çerçevesinde anne oğulun Türkiye'ye teslim edilmeleri gerektiğini söyledi.

Gök, "Şu an adaletin git gide yerine geldiğini görüyoruz ve seviniyoruz. Hakimin, aynı kararı anne Eylem Tok için de verdiğini görmek istiyoruz." dedi.

Anne oğul Boston'da yakalanmıştı

İstanbul'daki kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur, Türkiye'nin iade talebi üzerine 14 Haziran'da annesi ile Boston'da yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı ayrı hakim karşısına çıkan anne ile oğlunun kaçma ihtimaline karşı tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Söz konusu kazayla ilgili "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin tutulduğu ıslahevindeki şartlardan memnun olmadığı için yerinin değiştirilmesi isteğini mahkemeye iletmiş, mahkeme de ikinci duruşmayı bir hafta öne çekerek dün için tarih vermişti.

Eyüpsultan'daki kaza

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci vefat etmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.​​​​​​​

AA

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Cumhurbaşkanlığı Sarayı “ saatte 81 asgari ücret harcıyor

    Gazze'deki okulların yüzde 76'dan fazlası yeniden inşa edilmeyi bekliyor

    ABD - Arizona'da aşırı sıcaklar sebebiyle 6 kişi öldü

    Dünya'ya dönüşü yine ertelendi

    İsrail yine Filistinlilerin çadırlarını bombaladı: 25 sivil öldürüldü, 50 kişi yaralandı

    Milli Takım, Portekiz karşısında

    7 günde trafik kazalarında 62 kişi öldü, 8690 kişi yaralandı

    Tatilden geriye çöpler kaldı

    Paradan para kazananlar vergi vermezken VERGİ PAKETİ VATANDAŞI EZECEK

    BM raportörler: İsrail’e silah tedariki acilen durdurulsun

    Mayıs ayında trafik cezaları 5’e katlandı

    Tarımsal girdide 55 aydır aralıksız yükseliş

    Tacikistan başörtüsünü yasakladı!

    İslamofobi endişelendiriyor

    Netanyahu ABD’yi üzmüş

    “Seyyar kütüphane” ilgi gördü - Eserlerimiz bayram şenliğinde

    Siber uzay silah olarak kullanılıyor

    Tasarruf yok, israf var

    Denetim ve önlemler artırılmalı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gıybet ve tahkirlere karşı ne yapmalıyız?
    Ali FERŞADOĞLU

    Hiçbir şey olmamış gibi sokağa çıkamaz!
    Genel

    Tacikistan başörtüsünü yasakladı!
    Ahmet BATTAL

    Siyasetçiler ve ölümün dersi
    Faruk ÇAKIR

    Sarsıcı tablo
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “İki Reis” arasındaki şu iki “derin” handikapımız...
    Mehmet Soydan

    Çok çocuk sahibi olmak hakkında
    Genel

    Paradan para kazananlar vergi vermezken VERGİ PAKETİ VATANDAŞI EZECEK
    Risale-i Nur'dan

    Her yaz, manzum bir kaside

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.