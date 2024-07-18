Torba kanunla yargı reformu olmaz

Kamuoyunda ‘9’uncu Yargı Paketi’ olarak bilinen kanun teklifi, Meclis Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Muhalefet partileri; İcra İflas Kanunu, Avukatlık Kanunu, Yüksek Öğretim Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu’nun da aralarında bulunduğu 20 farklı kanunda değişiklik öngören teklife ilişkin itirazlarını içeren şerh metinlerini hazırladı. Muhalefet partilerinin şerhlerinde 9. yargı paketi teklifin torba yasa usulüyle hazırlanması eleştirildi; ilgili kurum, STK, odalar ve siyasi partiler tarafından sağlıklı müzakere edilmesinin engellendiği ve yargıda reformun bu yöntemle yapılamayacağı ifade edildi. Gazete Duvar’ın haberine göre CHP şerhinde, “Anayasa, Anayasa Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmadığı sürece yargıda reformdan söz etmek mümkün değildir” ifadeleri yer aldı. Haber Merkezi

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