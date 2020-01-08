Trump, İran ile ilgili açıklama yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD üslerini vurmasıyla ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD üslerini vurmasıyla ilgili sessizliğini bozuyor. NTV'nin haberine göre; Trump'ın bugün saat 19.00'da açıklama yapacağı açıklandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü. ABD ve Irak ise saldırıda can kaybı yaşanmadığını söylemişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

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