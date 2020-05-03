"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Tükenmişlik sınırındalar

03 Mayıs 2020, Pazar
Psikiyatrist Sezai Berber, “Sağlık çalışanları kolaylıkla yoruldum demezler, ama tükenmişlik eşiğinin sınırına yaklaşmak üzereler” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi, psikiyatrist Sezai Berber sağlık çalışanlarının psikolojik şikâyetlerinin normal karşılanmasını isterken, onların durumunu “Sağlık çalışanları kolaylıkla yoruldum demezler ama yoruldular. Metal yorgunluğu diye bir şey var. Tükenmişlik eşiğinin sınırına yaklaşmak üzereler” sözleriyle özetliyor. Sezai Berber’e göre tüm sağlık idarecilerinin sağlık personelini karar alma mekanizmalarından uzaklaştırdığı için psikolojik şikâyetlerin arttığını anlatırken, sağlık çalışanlarına dönük sözlü ve fiziksel şiddetin sürekli arttığı uyarısı yapıyor. “Bu duruma acilen son veren önlemler alınmalı” diyen Berber, Sağlık Bakanlığı’nın tüm sağlık meslek örgütlerini salgın yönetimi sürecine dahil ederek süreci daha şeffaf yönetmesi gerektiği uyarısı da yapıyor.

SİSTEMDEKİ BOZUKLUK PSİKOLOJİYİ BOZUYOR

Psikolog Arda Yıldırım, virüse enfekte olma korkusundan çok çalışma sistemlerindeki bozuklukların sağlık personelinin psikolojisini yerle bir ettiği mesajı veriyor. “Örneğin sağlık politikalarıyla artmış vaziyette olan tükenmişlik ve yetersizlik halleri, salgın sürecinde daha da yoğunlaştı” diyen Yıldırım, tükenmişliğin tabiî olarak görülmemesini istiyor. Yıldırım’a göre tükenmişlik, riskli iş kollarının ‘doğal kefareti’ olarak görülmemeli. Yıldırım “İş yerlerinde idarecilerin şeffaflıktan uzaklaşması, artan mobbing ve işçi sağlığı-güvenliği gereklerinin yerine getirilmemesi de psikolojik iyi hal ihtimalini ortadan kaldırıyor” derken, sağlık çalışanlarına alkışlarla kahraman rolü biçilmesini de eleştiriyor. Yıldırım, “Kahraman rolü de ruhsal açıdan bir yük getiriyor. Kahramanlık rolü, gerçek sorunların gizlenmesine yarıyor” diyor ve sağlık çalışanlarının örgütlü dayanışma ihtiyacının güçlenmesini ruh sağlıklarının düzelmesinin temel şartı görüyor.

Etiketler: tükenkişlik, sınır
Okunma Sayısı: 370
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Medyaya baskı salgınla arttı

    Tükenmişlik sınırındalar

    Afyon’da askıda gazete uygulaması

    Salgına bakış açımız değişti

    Varlık fonu tartışması

    Fahrettin Koca: Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk

    Bitlis'te 2 jandarma şehit oldu

    Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 100 bini aştı

    "Biz ABD’ye, ABD PYD’ye"

    Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 2 binin altına düştü

    Alman hükümeti Lufthansa'nın yüzde 25'ine ortak olabilir

    AKP’den sosyal medya kuralları: Biz uyacağız, siz de uyun

    DEVA Partisi: İktidar ülkeyi OHAL anlayışı ile yönetmekte ısrar etmektedir

    Normalleşme adımları ters tepti

    Ezan sesleri Kanada’da

    Fransa'da sağlık alanındaki OHAL 2 ay daha uzatılacak

    MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Zarif: En büyük silah satıcısı ABD

    Nisanda fiyatı en çok artan ürün soğan oldu

    7-8 saatlik düzenli uyku bağışıklığı güçlendiriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz...”
    Genel

    Tükenmişlik sınırındalar
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Devletin başına Devlet gelecek
    Faruk ÇAKIR

    Salgın sonrası neler olur?
    Genel

    Medyaya baskı salgınla arttı
    Mehmet KARA

    Peki, İstanbul Sözleşmesi ne olacak?
    Genel

    Salgına bakış açımız değişti
    Adnan NACİR

    Diyanet’in söylemedikleri...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nimet Ortakaş

    Hizb-i Nuriye

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.