Tükenmişlik sınırındalar

Psikiyatrist Sezai Berber, “Sağlık çalışanları kolaylıkla yoruldum demezler, ama tükenmişlik eşiğinin sınırına yaklaşmak üzereler” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi, psikiyatrist Sezai Berber sağlık çalışanlarının psikolojik şikâyetlerinin normal karşılanmasını isterken, onların durumunu “Sağlık çalışanları kolaylıkla yoruldum demezler ama yoruldular. Metal yorgunluğu diye bir şey var. Tükenmişlik eşiğinin sınırına yaklaşmak üzereler” sözleriyle özetliyor. Sezai Berber’e göre tüm sağlık idarecilerinin sağlık personelini karar alma mekanizmalarından uzaklaştırdığı için psikolojik şikâyetlerin arttığını anlatırken, sağlık çalışanlarına dönük sözlü ve fiziksel şiddetin sürekli arttığı uyarısı yapıyor. “Bu duruma acilen son veren önlemler alınmalı” diyen Berber, Sağlık Bakanlığı’nın tüm sağlık meslek örgütlerini salgın yönetimi sürecine dahil ederek süreci daha şeffaf yönetmesi gerektiği uyarısı da yapıyor.

SİSTEMDEKİ BOZUKLUK PSİKOLOJİYİ BOZUYOR

Psikolog Arda Yıldırım, virüse enfekte olma korkusundan çok çalışma sistemlerindeki bozuklukların sağlık personelinin psikolojisini yerle bir ettiği mesajı veriyor. “Örneğin sağlık politikalarıyla artmış vaziyette olan tükenmişlik ve yetersizlik halleri, salgın sürecinde daha da yoğunlaştı” diyen Yıldırım, tükenmişliğin tabiî olarak görülmemesini istiyor. Yıldırım’a göre tükenmişlik, riskli iş kollarının ‘doğal kefareti’ olarak görülmemeli. Yıldırım “İş yerlerinde idarecilerin şeffaflıktan uzaklaşması, artan mobbing ve işçi sağlığı-güvenliği gereklerinin yerine getirilmemesi de psikolojik iyi hal ihtimalini ortadan kaldırıyor” derken, sağlık çalışanlarına alkışlarla kahraman rolü biçilmesini de eleştiriyor. Yıldırım, “Kahraman rolü de ruhsal açıdan bir yük getiriyor. Kahramanlık rolü, gerçek sorunların gizlenmesine yarıyor” diyor ve sağlık çalışanlarının örgütlü dayanışma ihtiyacının güçlenmesini ruh sağlıklarının düzelmesinin temel şartı görüyor.