"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Türkiye, basın özgürlüğünde 149'uncu sırada

03 Mayıs 2022, Salı 11:26
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye bu yıl 180 ülke içerisinde 149'uncu sırada yer aldı.

RSF’nin bugün yayımladığı yıllık raporunda, 2021 yılında 153'üncü sırada olan Türkiye’nin, “medyaya dönük baskılara karşı sivil toplum hareketinin gösterdiği mücadele sayesinde endekste dört sıra ilerlediği” bildirildi.

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 2005 yılında 98'inci sırada yer alan Türkiye, listedeki yerinde sürekli düşüş yaşamış ve haberciliğe dönük yoğun ve çeşitli baskılar nedeniyle 2010 yılında 138, 2015'te 149, 2020'de 154'üncülüğe gerilemişti.

RSF raporuna göre, “Geçen yıl, yakınındaki ülkelerdeki kötü gidiş nedeniyle listede bir sıra öne çıkan Türkiye, son bir yılda ise gazetecilere yönelik şiddete karşı yapılan kitlesel eylemler, hak aramalarda yaşanan kimi kazanımlar, ‘baskıda aşırıya kaçıldığı’ görüşüyle bazı mahkemelerden çıkan olumlu kararlar ve gazetecilere dönük tutuklamaların azalma göstermesi sayesinde 149'uncu oldu.

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nin 2022 yılı sonuçlarına göre 180 ülkeden 8'inde özgürlük durumu "iyi", 40'ında "tatmin edici", 62'sinde "sorunlu", Türkiye'nin de aralarında olduğu 42 ülkede "kötü", 28 ülkede ise "çok kötü" kategorisinde bulunuyor.

RSF Endeksi’ne göre Norveç liderliğini sürdürüyor

RSF Basın Özgürlüğü Endeksi'nde liderliği Norveç alırken bu ülkeyi Danimarka ve İsviçre izledi. Eski komünist ülkelerden Estonya (4) ve Litvanya (9) RSF sıralamasında ilk 10’a girdi. Avrupa'da sıralama sonuncusu olan Bulgaristan'ın (91) yerini Yunanistan (108) aldı.

28 ülkede medya özgürlüğü durumunun "çok kötü" kategorisinde yer aldığı RSF Endeksi’nde, 2021 Şubatı'ndaki darbe sonucu medya özgürlüğünün 10 yıl geriye gittiği Myanmar (176), Çin (175), Türkmenistan (177), İran (178), Eritre (179) ve Kuzey Kore (180) son sıralardaki ülkeler oldu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, basın özgürlüğü
Okunma Sayısı: 485
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hacı Ahmet

    3.5.2022 14:09:06

    Ha bi gayret sondan biri yakalamamıza. Eee ne bu böyle niye tv de medyada basın özgürlüğünden baksetmek YALAN mıydı . Koca koca adamlar niye yalan konuşuyor ki.

  • Gültekin

    3.5.2022 14:03:08

    Basını kontrol eden, yönlendiren İsrail karşıtı bütün basın, yayın organlarını susturan İsrail devletinin gizli örgütünün müdahalesiyle cezaevlerinden tutulanlardan niçin hiç kimse bahsetmez. Gerçek basın özgürlüğü, doğru haberler üzerinde yayın yapmaktır. Aksi durum asla basın özgürlüğü ile ilişki kurulamaz. Kimse kimseyi kandırmasın.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Yeni vaka sayısı 1193 oldu

Erdoğan, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için proje hazırlandığını açıkladı

Papa Franciscus, Putin ile görüşmek istiyor

Boris Johnson, Ukrayna parlamentosuna seslendi

Şanlıurfa okuyucularımız bayramlaştı

Ukrayna, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı

İngiltere'de bayram namazı stadyumda kılındı

Türkiye, basın özgürlüğünde 149'uncu sırada

Texas'da bayram namazı üç defa kılındı

ABD ile Ermenistan arasında nükleer anlaşma

Amerika Diyanet Merkezi'nde bayram coşkusu

Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazını kıldı

Avustralya’da Bayram Sevinci!

Erdoğan, Putin ile görüşeceğini açıkladı
📷

Okuyucularımızla bayramlaştık
📷

Dünya bayram etti
📷

Yurt genelinde Ramazan Bayramı coşkusu

Gazetemizde Bayramlaşma

"Saldırlar esnasında ameliyatlara devam ediyorduk"

İkinci elde bayram bereketi

En Çok Okunanlar

Osman ZENGİN

Reis Bey!
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Üstadın bayramları
M. Latif SALİHOĞLU

Fatih gider, fetih kalır
Genel

Texas'da bayram namazı üç defa kılındı
Nejat EREN

BAYRAMI, BAYRAM OLARAK YAŞAYABİLMEK
Mehmet AYNACI

Ramazan ayını uğurladık, bayrama kavuştuk
Genel

İngiltere'de bayram namazı stadyumda kılındı
Genel

Ukrayna, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı
Genel

Türkiye, basın özgürlüğünde 149'uncu sırada
Genel

ABD ile Ermenistan arasında nükleer anlaşma

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.