"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Türkiye'de 19 bin 970 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

25 Ağustos 2021, Çarşamba 20:03
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,85 oldu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 651 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,85 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 81 bin 547'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 675 bin 810 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görünen ve görünmeyen tablo: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı. Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: Türkiye, Kovid-19
Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'TSK unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandı'

    Türkiye'de 19 bin 970 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Merkel: Taliban ile diyalog devam etmeli

    Pentagon: Kabil Havalimanı'nda sorumluluğumuz yok

    BM'den uluslararası topluma Yemen için acil fon çağrısı

    ABD, Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana 82 bin 300 kişiyi tahliye etti

    Arap ülkeleri IMF'den 37,3 milyar dolar aldı

    Risk haritasındaki "kırmızı" renkli tek il Şanlıurfa oldu

    Dünya Bankası Afganistan yardımlarını durdurma kararı verdi

    Memur zammında hayal kırıklığı

    Atanamayan öğretmenler: Önümüzü göremiyoruz

    Vatandaş borçla yaşıyor

    ABD tahliye sürecini 31 Ağustos'ta noktalayacak

    Taliban 31 Ağustos'a kadar süre verdi

    Nijerya'daki kolera salgınında 72 kişi daha öldü

    Türkiye'de salgının son 24 saati

    ''Diyalog istiyoruz ancak savaşa da hazırız''

    Millet İttifakı İl Başkanları bir araya geldi

    Kira fiyatları cep yakmaya devam ediyor

    IMF'den 6.3 milyar dolar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bebeklere emekleme koğuşu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Aziz adlı milletin vekil savaşları
    Genel

    Memur zammında hayal kırıklığı
    Süleyman KÖSMENE

    Denklik hangi konularda aranmalı?
    Ali FERŞADOĞLU

    İddialarına sahip çıkmayanlar...
    Faruk ÇAKIR

    Gelir doğru paylaşılıyor mu?
    Risale-i Nur'dan

    Şeriatın yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibadet, fazilet...
    Genel

    Almanya'da kilisedeki programda Risale-i Nur’dan dualar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.