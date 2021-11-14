"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Türkiye'de tutuklanan İsrailli çift için İsrail devreye girdi

14 Kasım 2021, Pazar 16:00
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail hükümetinin casusluk suçlamasıyla Türkiye'de tutuklu bulunan bir İsrailli çiftin serbest bırakılması için çalıştığını belirtti. Bennett ayrıca, 'Türk devlet medyasında çıkan ikilinin casus olduğu yönündeki iddiaları' yalanladı.

Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrail uyruklu çiftin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Başbakan Bennett yaptığı açıklamada, Natali ve Mody Oknin'in ailesi ile görüştüğünü ve çifti İsrail'e geri getirmek için yapılan çabalar hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Bennett, çiftin 'yetkililer tarafından daha önce de dile getirildiği gibi, herhangi bir İsrail kurumu için çalışmadığını' aktardı.

Konunun Dışişleri Bakanlığının öncülüğünde üst düzey yetkililerin de katılımıyla hafta sonunda görüşüldüğünü belirten Bennett, meseleye bir an önce çözüm bulmak için yılmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İsrailli çift, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Üsküdar'da geçen yıl açılan Çamlıca Kulesi'nde görevli bir personel, "restoran bölümüne gelen İsrailli N.O ve M.O adlı evli çift ile Türk vatandaşı İ.A'nın, kule pencerelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çekip birbirlerine gösterdikleri" yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüphelileri, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına aldı.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına götürülen şüphelilerin başsavcılıkça ifadeleri alındı.

İfade işlemlerinin ardından şüpheliler, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, şüphelilerin bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, İsrail, İsrailli çift
Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere Genelkurmay Başkanı'ndan 'Rusya'yla savaş' açıklaması

    Türkiye'de tutuklanan İsrailli çift için İsrail devreye girdi

    Avusturya'da aşı olmayanlar karantinaya alınacak

    Kaddafi'nin oğlu başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

    FBI'ın e-posta sistemine siber saldırı

    Rusya, Hindistan'a S-400 sevkiyatına başladı

    THY'den öğretmenlere yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim

    "ABD Ordusu, Suriye'de 64 sivilin öldüğü saldırının üstünü örttü"

    Hani paranın itibarı milletin itibarıydı

    Kılıçdaroğlu’ndan “helalleşme” kararı

    Mızrak çuvala sığmıyor

    Gençler katılımcı demokrasi istiyor

    Halkın 5’te 1’i yeterince ısınamıyor
    📷

    'Bu ayvadan yiyen elma yemeyi bırakıyor'

    Türkiye, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti

    İndirin o resmi oradan

    Kira uyarısı

    Elektrik şirketlerinin yeni oyunu

    % 48 faturasını ödeyemedi

    Son 24 saatte 215 kişi vefat etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hakka hizmet iddiasındakiler, daha neyi bekliyorsunuz?
    Misbah ERATİLLA

    Lâdikli Ahmet Ağa ve Bediüzzaman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Mevziler el mi değiştiriyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    Şahabeddin Ünlü
    Adnan NACİR

    WhatSevapp
    Mehmet KARA

    Kutuplaştırmada herkes karşısındaki suçluyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    La ikrahe fid din
    Risale-i Nur'dan

    Bâkî bir hüsün, fânî bir müştaka razı olamaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.