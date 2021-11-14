Türkiye'de tutuklanan İsrailli çift için İsrail devreye girdi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail hükümetinin casusluk suçlamasıyla Türkiye'de tutuklu bulunan bir İsrailli çiftin serbest bırakılması için çalıştığını belirtti. Bennett ayrıca, 'Türk devlet medyasında çıkan ikilinin casus olduğu yönündeki iddiaları' yalanladı.

Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrail uyruklu çiftin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Başbakan Bennett yaptığı açıklamada, Natali ve Mody Oknin'in ailesi ile görüştüğünü ve çifti İsrail'e geri getirmek için yapılan çabalar hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Bennett, çiftin 'yetkililer tarafından daha önce de dile getirildiği gibi, herhangi bir İsrail kurumu için çalışmadığını' aktardı.

Konunun Dışişleri Bakanlığının öncülüğünde üst düzey yetkililerin de katılımıyla hafta sonunda görüşüldüğünü belirten Bennett, meseleye bir an önce çözüm bulmak için yılmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İsrailli çift, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Üsküdar'da geçen yıl açılan Çamlıca Kulesi'nde görevli bir personel, "restoran bölümüne gelen İsrailli N.O ve M.O adlı evli çift ile Türk vatandaşı İ.A'nın, kule pencerelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çekip birbirlerine gösterdikleri" yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüphelileri, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına aldı.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına götürülen şüphelilerin başsavcılıkça ifadeleri alındı.

İfade işlemlerinin ardından şüpheliler, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, şüphelilerin bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.