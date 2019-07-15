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15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Türkiye'deki darbeler Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi'nde anlatılıyor

15 Temmuz 2019, Pazartesi 19:16
Canik Belediyesi tarafından yapılan Türkiye'nin darbeler tarihinin anlatıldığı Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi törenle açıldı.

Canik Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye'nin darbeler tarihinin anlatıldığı Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi ziyarete açıldı.

Müzede, 27 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak 12 Eylül 1980 darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 28 Şubat 1997 "postmodern" darbesi, 27 Nisan 2007 e-muhtırası ile 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi görseller ve minyatür canlandırmalarla ziyaretçilere anlatılıyor.

Adnan Menderes'in 27 Mayıs 1960'ta hapse atılıp ardından idam edilmesinin yansıtıldığı müzede, bir ailenin 12 Eylül 1980'de cuntanın yönetime el koyduğunu açıklamasını televizyon başında öğrenmesi de balmumu heykellerle aktarılıyor.

Darbe ve muhtıraların gazete manşetlerindeki yansımalarının da yer aldığı müzede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın darbecilere karşı direnişi minyatür objelerle canlandırılıyor.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında köprüde çekilen fotoğraf ve görüntülerden yola çıkılarak yapılan çalışmada, 15 Temmuz gecesi vatandaşların kahramanlığı gözler önüne seriliyor.

Müzede, darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesine helikopterlerle bomba atılması da animasyonla ziyaretçilere anlatılıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, müzede ülkenin içinden geçtiği zor süreçlerin anlatıldığını söyledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir müzeyi gezerek bilgi aldı.

AA

Etiketler: 15 Temmuz, müze, darbe, Türkiye
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