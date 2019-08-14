Türkiye’deki Uygurlar endişeli

Türkiye’deki Uygurlar, Çin‘in Tacikistan aracılığıyla Türk makamları üzerinde baskı kurarak Uygurların sınır dışı edilmesini sağlamaya çalıştığı ikazında bulundu.

Türkiye’de bir süre önce Zinnetgül Tursun isimli Uygur asıllı bir kadının iki çocuğuyla birlikte, Tacikistan üzerinden Çin Halk Cumhuriyeti’ne sınır dışı edildiği iddialarının ardından Türkiye’deki Uygurlar arasında sınır dışı endişesi arttı. DW Türkçe’nin haberine göre, Kırklareli’ne bağlı Pehlivanköy ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan 29 yaşındaki Uygur asıllı Çin vatandaşı Aihemaiti Xianmixiding Çin Halk Cumhuriyeti’ne iade edilmekten endişe duyduğunu ifade etti. Türkiye’de oturma ve çalışma izni olan ve otomobil parçaları üreten bir fabrika işlettiği belirtilen Xianmixiding, Çin’de terör örgütü olarak kabul edilen, “Uygur Ulusal Hareketi” adlı bir grubun ana finansörlerinden biri olmakla suçlanıyor. 30 Mayıs’ta gözaltına alındığını ve iki ayı aşkın süredir Pehlivanköy’deki Geri Gönderme Merkezi’nde tutulduğunu belirten Aihemaiti Xianmixiding ise, telefon görüşmesinde böyle bir örgütün varlığından dahi haberdar olmadığını dile getirdi.

Tacikistan üzerinden sınır dışı endişesi

Çin’deki akrabalarının, kendisinin iadesi için gerekli evrakı imzalamaya zorlandığını belirten Xianmixiding, Çin’in bu şekilde iade için Türkiye’ye baskı yaptığını savundu. “Çin’in bunu yapabilecek gücü olduğu için endişeliyim. Türkiye’den Tacikistan’a, oradan da Çin’e sınır dışı edilen Uygurlar olduğunu duydum” diyen Xianmixiding, aynı durumun kendi başına gelmesinden korktuğunu ifade etti. Aihemaiti Xianmixiding’in eşi de, kocasının neden normal bir cezaevinde değil de bir Geri Gönderme Merkezi’nde tutulduğunun bir açıklaması olmadığını belirtti. 25 yaşındaki Ekide Xianmixiding eşi hakkında, “O çok çalışkan biri. Biz kendimizi zor duruma sokabilecek her şeyden kaçındık. Onun için en önemli şey, çocuklarının geleceğini güvence altına almaktı” diye konuştu.

Zinnetgül Tursun nerede?

Geçtiğimiz Temmuz ayında özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran, Zinnetgül Tursun’un sınır dışı edildiğine dair haberlerin ardından birbiri ile çelişkili açıklamalar gelmişti. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Zinnetgül Tursun’un, süresiz oturum için gerekli şartları taşımadığından bu isteğinin reddedildiğini, ancak Tursun’un çocukları ile birlikte Türkiye’de hür bir biçimde yaşamaya devam ettiğini bildirmiş, ancak Doğu Türkistan Millî Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, Euronews’e yaptığı açıklamada 30 yaşındaki Tursun’un 27 Haziran’da Türkiye’den Tacikistan’a, oradan da Çin’e teslim edildiğini ve şu an cezaevinde olduğunu, çocukların da anneanneye teslim edildiğini iddia etmişti.