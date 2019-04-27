"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Türkiye ‘en az gülen’ dört ülkeden biri

27 Nisan 2019, Cumartesi 18:38
Yapılan bir araştırma, Türkiye’nin “en az gülen” dört ülkeden biri olduğunu ortaya koydu. Türkiye bu kategoride 143 ülke arasında sondan dördüncü oldu.

ABD merkezli Gallup şirketinin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye “Olumlu Deneyim Endeksi” sıralamasında dünya genelinde sondan dördüncü oldu. 2019 Küresel Duygu Raporu kapsamında oluşturulan Olumlu Deneyim Endeksi, katılımcılara yöneltilen şu sorulara verilen cevaplar derlenerek hazırlandı: Dün iyi dinlenebildiniz mi? Dün tüm gün size saygılı bir şekilde davranıldı mı? Dün çok gülümsediniz ya da güldünüz mü? Dün ilginç bir şey öğrendiniz ya da yaptınız mı? Dün günün büyük bölümünde keyifli miydiniz? Türkiye bu endekste, 143 ülke ve bölge arasında sondan dördüncü sırada yer aldı. 50 puanlı Türkiye’nin bir basamak altında yine aynı puana sahip Yemen’in olduğu görüldü. Sondan ikinci sırada Belarus yer alırken son basamakta geçen yıl olduğu gibi Afganistan yer aldı. Kuzey Kıbrıs’ın 54 puanla sondan yedinci sırada olduğu listenin zirvesine Paraguay oturdu. İlk 10 sıradaki ülkelerin, Endonezya dışında tamamının Latin Amerika ülkesi olduğu görüldü. Türkiye 2018’de yayımlanan endekste de 53 puanla 147 ülke ve bölge arasında sondan dördüncü olmuştu.

Katılımcıların yüzde 57’si gülmüyor

Türkiye, sonuçları bu yıl açıklanan anket kapsamında yöneltilen “Dün çok gülümsediniz ya da güldünüz mü?” sorusuna “evet” cevabı veren ülkeler arasında da sondan dördüncü sırada yer aldı. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 41’i bu soruya olumlu cevap verirken yüzde 57’si “hayır” dedi. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye, “Dün ilginç bir şey öğrendiniz ya da yaptınız mı?” sorusuna verilen yanıtlar bakımından ise sondan beşinci sıraya oturdu. Türkiye’deki katılımcıların sadece yüzde 26’sı bu soruya “evet” cevabı verirken yüzde 72’si “hayır” diye cevapladı. Türkiye’den ankete katılanların yüzde 53’ü, “Dün günün büyük bölümünde keyifli miydiniz?” sorusuna “hayır” cevabını verdi. Türkiye bu kategoride de sondan beşinci basamakta yer aldı. Araştırma kapsamında oluşturulan Olumsuz Deneyim Endeksi’nde ise katılımcılara bir önceki gün fizikî acı, endişe, üzüntü, stres ve öfke duygularını yaşayıp yaşamadıkları soruldu. En fazla olumsuz deneyim yaşanan ülkenin ilk sırayı aldığı endekste Türkiye, 142 ülke arasında 45’inci basamakta yer aldı. 

Etiketler: Türkiye, dünya, insan, davranış
Okunma Sayısı: 490
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu belirsizlik artık bitmeli

    Kızgın demir böyle mi soğur?

    Sadr: ABD Büyükelçiliği ateş altında kalır

    Mansur Yavaş EYT'liler için harekete geçti

    Türkiye ‘en az gülen’ dört ülkeden biri

    'Ulusal birlik için görüşmeye hazırız'

    Üretmeden para kazanılmaz

    'Ülkenin gerçek gündemine dönün'

    'Çernobil faciası tekrar edebilir'

    'AKP, tabanıyla bağını kopardı'

    BM'den Arakanlı Müslümanlar için destek çağrısı

    Ölümlerin yüzde 38,4'ü kalp damar hastalıklarından kaynaklı

    İspanya kararsız seçmenlerle genel seçime gidiyor

    Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi 469'uncu dönem mezunlarını verdi

    Financial Times'tan Türkiye'ye faiz eleştirisi

    Putin'den Suriye'de siyasi çözüm vurgusu

    ABD Silah Ticareti Antlaşması’ndan çekilecek

    Hollanda'da yaşayan 2 Türk'e kraliyet nişanı verildi

    Erdoğan'dan eski AKP'lilere tehdit: İçimizde yanlış yapanlar var, hesabını soracağız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kızgın demir böyle mi soğur?
    Faruk ÇAKIR

    Dindarlar imtihanı niçin kaybetti?
    Genel

    Bu belirsizlik artık bitmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahirzaman kışında Risale-i Nur baharı
    Risale-i Nur'dan

    İçtimaî ahlâkı altüst eden haller
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nur’un Murad Öğretmeni
    Misbah ERATİLLA

    Nurcuların Kahvesi
    Adnan NACİR

    Bi’ linç altı mesajı…
    Süleyman ALIÇ

    Kaptan ve tayfaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.