Ülkede hâlâ riskli yapı stoku sayısı tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar ise İstanbul için zamanın daraldığını hatırlatıyor.

Marmara’yı vuran Gölcük depreminin üzerinden çeyrek asır geçti. 17 Ağustos 1999’da meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük yıkıma neden oldu. 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Ancak o günden bugüne Türkiye hâlâ depreme hazır değil. Ülkede hâlâ riskli yapı stoku sayısı tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar ise İstanbul için zamanın daraldığını hatırlatıyor. Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan ve büyük bir felakete yol açan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden çeyrek asır geçti. Saat 03.02’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük bir yıkıma neden oldu.

10 MİLYON YAPININ 6-7 MİLYONU RİSKLİ

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Sinem Kolgu da 17 Ağustos’un yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ‘Depremin afete dönüşmesi önlenebilir’ konulu toplantıda, depreme hazırlık çalışmalarının başında yapı stokunun iyileştirilmesinin geldiğini belirterek, Türkiye’deki yapı stok sayısı ve bu stokun risk oranının tam anlamıyla bilinmediğine dikkat çekti.