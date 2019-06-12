Türkiye ile KKTC'nin ortak askeri tatbikatı sona erdi

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş birliğinde gerçekleştirilen "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı" deniz safhasındaki arama kurtarma faaliyetlerinin ardından başarıyla tamamlandı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) iş birliğinde gerçekleştirilen "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı" deniz safhasındaki arama kurtarma faaliyetlerinin ardından başarıyla tamamlandı.

Dün kara safhası tamamlanan tatbikatın deniz safhasında uygulanan ilk senaryoya göre, Dipkarpaz'ın 13 mil açığında KKTC kara suları dışında, Türkiye arama kurtarma bölgesinde seyir halinde olan kuru yük gemisi ile içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan ticari yatın çarpışması sonucu yaşanan kazaya müdahale edildi.

Senaryo kapsamında ticari yatın alabora olması ve kuru yük gemisi kaptanı tarafından çok sayıda kişinin deniz yüzeyinde bulunduğuna yönelik yapılan yardım çağrısı, Kıbrıs Türk Radyosu tarafından alındı. Tehlikedeki Gemilerin Aranmasına Yönelik Uzay Sistemi üzerinden tehlike sinyalinin de Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezince alınması ve bilgilerin Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne iletilmesi üzerine Türkiye arama kurtarma teşkilatı faaliyete geçti.

Gazimağusa'da eğitim/liman ziyaretindeki 2 sahil güvenlik arama kurtarma gemisi, 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik arama kurtarma uçağı ile 3 sahil güvenlik helikopteri, yardım talebinde bulunan gemilerin bilinen son mevkisine sevk edildi.

Tatbikat, deniz safhasındaki senaryoların icra edilmesinin ardından tamamlandı.

Tatbikatı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Türk Hava Kuvvetleri temsilcisi Tuğgeneral Alpay Aydoğan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli ile kızları ve kardeşleri de izledi.