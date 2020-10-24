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25 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

'Türkiye'nin yüzde 40'a yakın vakasının İstanbul'da olduğunu artık biliyoruz'

24 Ekim 2020, Cumartesi 21:00
112 Acil Komuta Merkezi çalışanlarına telsizden hitap eden Sağlık Bakanı Koca, "Şu an Türkiye'nin yüzde 40'a yakın vakasının İstanbul'da olduğunu artık biliyoruz. Bu dönemde iş yükünüzün daha da arttığını tespit ettik." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stanbul'daki 5 günlük programı kapsamında, Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti. 

Burada 112 Acil Komuta Merkezi çalışanlarına telsizden hitap eden Koca, anonsuna "İstanbul Avrupa 112 Komuta Merkezinden tüm istasyonlara" sözüyle başlayarak, "Sesimin yabancısı olmadığınızı biliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma iyi mesailer diliyorum." ifadelerini kullandı.

112 çalışanlarının özellikle son dönemde salgının seyriyle birlikte ne kadar büyük fedakarlık ve özveriyle çalıştığını bütün Türkiye'nin bildiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle bizler de sizlerin bu dönemde sorunlarınızı çözmek noktasında bir gayret içerisindeyiz. Koronavirüs salgınında en ön planda. sizler hatta öncü oldunuz. Çünkü bu dönemde daha salgın mart ayında gelmeden önce sizin o beyaz tulumlarla riskli kişileri taşıdığınızı bütün Türkiye hafızalara aldı. Şu dönemde de İstanbul özelinde vaka sayısının artttığı bir dönemi yaşıyoruz. Şu an Türkiye'nin yüzde 40'a yakın vakasının İstanbul'da olduğunu artık biliyoruz. Bu dönemde iş yükünüzün daha da arttığını tespit ettik. Bu çerçevede gösterdiğiniz fedakarlık ve özverinin, bütün toplum olarak bu gayretinizin farkındayız."

Bakan Koca, 112 çalışanlarının hem komuta merkezine gelen telefonlara cevap veren hem de sahada hastaları hastaneye taşıyan bir fonksiyonu olduğunu aktararak, "Yeri geldiğinde riskli hastalarla temas ettiğiniz için en sevdiğiniz kişileri, çocuklarınızı, anne babalarınızı günlerce ziyaret etmediğinizi de biliyoruz. Bu dönemin geçeceğine inanıyorum. Özellikle toplumun bu dönemde kurallara, tedbirlere uyma noktasında vatandaşımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Maske, mesafe ve hijyenle birlikte, kalabalık ortamlara katılmama noktasında bir hassasiyet, hatta evlere özellikle ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu dönemde ev içi bulaş oranının yüksek olduğunu görmüş oluyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, 112 çalışanlarına yaptığı telsiz anonsunu, "Şu dönemde mücadelede sizlerin gücüne ve motivasyonuna ihtiyacımız var. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun." sözleriyle tamamladı.

112 Acil Komuta Merkezinde görevli sağlık çalışanları da telsiz anonsu için Bakan Koca'ya teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca, komuta merkezinde görevli sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra merkez önünde çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA

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