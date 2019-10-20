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20 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Türkiye Rasulayn'a girdi

20 Ekim 2019, Pazar 19:15
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırına yakın Rasulayn'dan YPG'nin çıktığını açıkladı. Suriye devlet televizyonu, kente Türkiye'ye bağlı güçlerin girdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çıkışları ABD'nin koordine ettiğini belirtti.

MSB açıklamasında şöyle denildi:

"TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmekte."

"Kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir."

'86 ARAÇLIK KONVOY ÇIKTI, 55 ARAÇLIK KONVOY GİRDİ'

"Yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Rasulayn'a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yapmıştır."

"ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir."

AA da "Türkiye, ABD ile sağlanan mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lıların Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla Rasulayn'ı terk etmelerine izin veriyor" haberini geçti:

"Dün öğleden sonra Kızılhaç ambulansları ve bazı sivil araçlarla örgütün yaralı teröristleri tahliye edilmeye başlandı.

Kızılhaç'a ait onlarca ambulans ve sivil araç, yaralı teröristleri, Türkiye'nin harekat bölgesinde açtığı koridordan çıkartarak Haseke ilinin Kamışlı ilçesine götürdü.

Gün içinde yine onlarca Kızılhaç ambulansı ve sivil araç, camlarına film çekilerek ya da gazete kapatılarak, içlerinin görülmesi engellenecek şekilde Rasulayn'a giriş çıkış yaptı.

Böylece Türkiye, ABD'yle olan mutabakat çerçevesinde teröristlerin harekat bölgesini terk etmelerine izin verdi."

Suriye devlet televizyonu El İhbariya, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) terk ettiği Türkiye sınırına yakın Rasulayn kentine Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) girdiğini duyurdu.

El İhbariya’ya göre Rasulayn kentini TSK ve Türkiye tarafından oluşturulan Suriyeli milli ordusu kontrol altına aldı.

Etiketler: Türkiye, Rasulayn
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