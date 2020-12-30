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Türkiye'ye girişlerde "PCR testi ibrazı zorunluluğu" başladı

30 Aralık 2020, Çarşamba 10:00
Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması hudut kapılarında ve havalimanlarında başladı

Gece yarısından sonra başlatılan uygulama kapsamında Edirne Sağlık Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen yolcuların PCR test sonuçlarını kontrol etti.

Negatif test sonucu ibraz eden yolcular yollarına devam etti. PCR testi bulunmayan bazı yolcular ise geri döndü.

Uygulama mart ayına dek sürecek

Uygulamaya göre, hudut kapısında testi ibraz etmeyenler geri dönüş hakkını kullanabilecek ya da Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel) karantina altına alınacak.

Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya alınacak.

Karantinanın 7. gününde PCR testleri negatif çıkanlar için karantina süresi tamamlanmış sayılacak. Testi pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığının Kovid-19 rehberi doğrultusunda yapılacak.

Uygulama mart ayı başına kadar devam edecek.

Uygulama havalimanlarında da başladı

Gece yarısından sonra başlatılan uygulama kapsamında uçakla Türkiye'ye gelen tüm dış hat yolcuları, çıkış istasyonundaki bilet ve bagaj işlemleri sırasında test sonuçlarını ibraz etti.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı veya Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda, uçuşların gerçekleştirildiği ülkelerin yerel tarih ve saatleri ile 30 Aralık 2020 saat 00:00 itibarıyla, Türkiye'deki regülasyon gereği, uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Altı yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, transit yolcuların PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını da ayrıca dikkate almaları gerektiği aktarılarak, "Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir." denildi.

 

AA

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  • Sezai MUMCU

    30.12.2020 23:50:07

    PCR TESTI NEDIR? Bunu kim istiyorsa izah etmeli!.

Risale-i Nur Külliyatı

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