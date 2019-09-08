Türkiye’ye mayın uyarısı

Mardin’e bağlı Kızıltepe ilçesinde koyun otlatırken arazide bulduğu mayının patlaması sonucu bir kolunu ve gözünü kaybeden çoban çocuğun tedavisi Gaziantep’te sürüyor.

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi Koordinatörü Muteber Öğreten, ülkemizde toprak altında halen 1 milyon mayın olduğunu belirterek tehlikenin sürdüğüne dikkat çekti. Gazete Duvar’ın haberine göre, Öğreten, ulaşabildikleri bilgilere göre son 35 yılda bin 409 kişinin mayın ve benzeri patlayıcılar dolayısıyla vefat ettiğini söyledi. Mardin’de meydana gelen olayı da yakından izlediklerine değinen Öğreten, “Türkiye, imza koyduğu uluslar arası sözleşmelere göre mayın temizliğine 3 yıl gecikmeli olarak 2013 yılında başladı. Mayın temizliği için Birleşmiş Milletler ’den 2022 yılına kadar süre talep etti ama bizim hesaplarımıza göre bu mümkün görünmüyor. Mayınların imhası sınır bölgelerinden başladı. Ancak esas sorun iç bölgelere döşenen mayınlar. O nedenle son yıllarda daha fazla çocuk mayınla oynadığı için vefat etti. Mayından en büyük zararı onunla oynayan çocuklar görüyor. Mayınlı bölgelerde toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor” dedi.