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19 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Ülkenin kimyası hâlâ düzelmedi

16 Temmuz 2020, Perşembe
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde kaleme aldığı yazıda, “Ülkenin kimyası öyle bir bozuldu ki o gün bugün düzelmedi. Hâlâ normalleşebilmiş değiliz. OHAL rejimi, kısmen bir daha çıkmamak üzere hayatımıza girdi. FETÖ’yle mücadele adına kurunun yanında yaş da yandı. Suçlunun yanında masumlar da ezildi” diye yazdı.

Beki, “Haksız yere hayatı kararan, hakkını arayamayan, tüm kapılar yüzüne kapatılan mağdurları savunmak dahi zorlaştı. Bu arada, yeni FETÖ’lerin çıkmaması için yapılacaklar hala yapılacak. Batıl inanç ve hurafelerle, din hokkabazlarıyla, dini duyguların tacirliğiyle mücadeleden söz ediyorum. Cehalet ve din istismarıyla savaş kazanılmadan FETÖ yenilmiş sayılamazdı hani?” görüşünü dile getirdi. Beki, “Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, hakları ödenmez. Kuru laftan, hamasi nutuklardan fazlasını borçlu değil miyiz onlara? Demokrasiye canları pahasına sahip çıktılar. Bıraktıkları yerden daha mı ileride bugün, daha mı geri gitti? Emanetlerine böyle mi hıyanet etmeyecektik? Demokrasi nöbetini bırakmamak, 15 Temmuz direnişinin kahramanlarına boynumuzun borcu değil mi?” ifadelerine de yer verdi.

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