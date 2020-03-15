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15 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

'Umreden dönenlerden 5'i gözlem altına alındı'

15 Mart 2020, Pazar 20:10
Ankara Valisi Şahin, umreden dönen vatandaşlardan koronavirüs belirtisi gösteren 5'inin Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alındığını açıkladı.

'Umreden dönen 10 bin kişi yurtlarda misafir edildi'

Umreden dönenler yurtlarda ayrı odalarda gözlem altında

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarını ziyaret etti.

Buradaki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, gece yarısından itibaren hummalı bir çalışmayla yurtları umreden dönen vatandaşların gözlem altına alınması için hazırladıklarını belirtti.

Yurtlarda şu ana kadar yaklaşık 1800 vatandaşı misafir etmeye başladıkları bilgisini paylaşan Şahin, "1700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz. Onlarla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık. Burada üç yurt müdürlüğünün kullandığı binalar, öğrencilerin de tatilde olmasından istifade edilerek karantina için tahsis edildi. Buradaki öğrencilerimiz diğer yurtlarımızdaki boş kapasitelere aktarıldı." dedi.

Şahin, bu süreçte üzerlerine düşen görevi fedakarca yerine getiren tüm kurumlara teşekkür etti.

Yurtlarda gözlem altına alınan hiç kimsede koronavirüs görülmemesi umudunu dile getiren Şahin, "Buradaki vatandaşların karantinaya alınması, onların hastalıklarının olduğu anlamına gelmez. Riskin bertaraf edilmesi için böyle bir uygulamaya gidildi." dedi.

Şahin, umreden gelenlerin uçaktan indikten sonra sağlık kontrolüne tabi tutulduğuna işaret ederek, "Onlardan semptom şüphesi arz eden hastalarımızın sayısı 5'tir. Bunları karantina ile ilgili özel hastanemize aldık ama diğerlerini burada misafir ediyoruz. İnşallah 14 günün sonunda sağ salim hepsini evlerine göndeririz." diye konuştu.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, bir gazetecinin "Burada da sağlık taraması yapılıyor mu?" sorusuna, "Burada sürekli sağlık ekiplerimiz görev halinde. Herhangi bir semptom halinde doğrudan müdahale edecekler." cevabınıverdi.

Şahin, "Kalan 1700 kişi hangi yurtlara yerleştirilecek?" sorusu üzerine, "Aynı yurtlardan birinde boş kapasitemiz var. Ona göre zaten ayarlama yapıldı ve Bakanlıklarımız ona göre tahsisini yaptılar." ifadesini kullandı.

Vali Şahin, umreden gelecek 1700 kişinin bu gece 24.00'e kadar ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

"Konaklama nasıl oluyor? Odalarda kaç kişi kalıyor?" sorusu üzerine Şahin, "Her odada bir kişi konaklatmaya çalışıyoruz ama oradaki mevcut duruma göre arkadaşlarımız bu imkanları olabildiğince rantabl bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar." dedi.

Şahin, "Koronavirüs belirtisi gösterenler hangi hastanede?" sorusuna, "Zekai Tahir Burak Hastanesine aldık. Bunlar 5 kişi." cevabını verdi.

"Bugün karantinadan bazı kişiler kaçmaya çalıştı. Karantinadakilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor mu?" sorusu üzerine Şahin, gözlem altında tutulanların yemeklerinin, hijyen malzemelerinin ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Vatandaşların karantinaya alındığı andan itibaren bir kriz merkezi kurduklarını dile getiren Şahin, bu konuda vali yardımcılarının ve Gölbaşı Kaymakamının görevlendirildiğini aktardı.

AA

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