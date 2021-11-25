Üretim yapamaz hale gelebiliriz

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) döviz kurundaki hızlı yükseliş nedeniyle halihazırda ham madde fiyatları ve bulunurluğu konusunda sorunlar yaşayan üretici şirketlerin faaliyet koşullarını daha da zorlaştırdığını söyledi.

T24’ün haberine göre PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, kurdaki yükselişten dolayı sanayicinin nihai ürün için ücret tarifesi oluşturmakta zorlanacağını ve iç pazarda talebin azalacağını ifade ederek şunu söyledi: “Üretim sayesinde ayakta duran sanayimiz, bu hızlı yükselişler ve doğuracağı sonuçların önüne geçilmediği sürece üretim yapamaz hale gelme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.” “Son dönemde döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerden kaynaklı risk ve belirsizliklerin giderek artması, ham madde konusunda sıkıntı çeken sanayicimizi daha zorlu bir sürecin içine sürüklüyor” diyen Karadeniz, sektörün bu zorluklara rağmen üretime devam etmesi gerektiğini ifade etti. Haber Merkezi

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