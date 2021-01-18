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18 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

'Üretmeden tüketen bir ülke olduk'

18 Ocak 2021, Pazartesi
İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türkiye nin üretmeden tüketen bir ülke haline geldiğini söyledi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türkiye’nin üretmeden tüketen bir ülke haline geldiğini söyledi. Bu duruma AKP hükümetinin getirdiğini ve bu durumun düzelmesinin AKP idaresindeyken mümkün olmadığına dikkat çekti. Erel, “Türkiye Cumhuriyeti devleti ekonomik anlamda çok zor şartlardan geçmektedir. Yani cari işlemler açığının yaklaşık 50 milyar dolarlara ulaştığı, günümüzde Türkiye’nin üretimden yana büyük sıkıntılar yaşadığı, üretmeden tükettiği, Türkiye’ de ekonominin beton ekonomisine teslim edildiği ve şu anda Türkiye’nin tüm kaynaklarının aktarıldığı, bunun dışında kamu kurumlarının diğerlerine ödeme yapmadığı, her geçen gün hayat pahalılığının arttığı bir duruma geldi. 25-30 sene önce Almanya’dan gelen insanlar “biz işte iki tane şeftali alıyoruz, iki tane patlıcan alıyoruz” lâflarına gülüp geçiyorduk. Türkiye de bu duruma geldi” açıklamasında bulundu.

Toplumun her katmanında büyük sıkıntılar var

Türkiye’nin bu duruma gelmesinin ihtiyacın azlığından değil, parasının yokluğundan olduğunu söyleyen Erel, “Dolayısı ile bugün büyük şehirlerimizde hatta küçük şehirlerimizde bile zavallı annelerimiz millet görmesin diye hava karardığında pazar yerlerinde atılan sebze ve meyvelerin işe yarayan şekillerini toplama gayretinde olması Türkiye’nin ekonomisinin ne hale geldiğini göstermektedir” açıklamasında bulundu. Mevcut hükümetin yanlış politikalarının sonucunda, tarımı ve çiftçiliği bitirdiğine dikkat çeken Aksaray Milletvekili Ayhan Erel şunları söyledi: “Ben bir taban siyasetçisiyim. Seçim bölgeme zaman zaman otobüs ile de gelip gidiyorum. Pazar yerlerini de esnaf da geziyorum. Toplumun her katmanında büyük sıkıntılar var. İşte Türk milleti aile bağlarının güçlü olmasından dolayı, ailesinde durumu iyi olan bir insanın ailenin diğer fertlerine rahatlatmasından dolayı bugünleri atlatma çaba ve gayretindeyiz.”

Ne satıyoruz ki ne alalım?

“Günümüzde artık aile içerisinde ekonomik durumu iyi olan insanların sayısının azalması vatandaşlarımızın perişan olmasına sebep oluyor” diyen Erel, “Bakın benim memleketim Aksaray’dan her son baharda köylerinden İstanbul’da Ankara’da oturan akrabalarına kamyonlarla soğan, patates, bulgur gönderilirdi. Son yıllarda artık bunlar yok. Çünkü köyde artık bunlar üretilmiyor. Köylü de kendisi artık dışardan alıyor. AK Parti çiftçiliği bitirmek ile, köyde tarımı bitirmekle beraber şehirdeki insanların hayat standartlarına da kazma ve balta vurduğunun farkında değil. Her şeyi dışardan alacağız da parayı nerden alacağız. Biz dışarıya ne satıyoruz ki ne alalım” ifadelerini kullandı.

Etiketler: üretim, tüketim, ülke
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