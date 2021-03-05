Van, Hakkari ve Diyarbakır'da acılı ailelerden ortak çağrı: "Çocuklarımızı istiyoruz"

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı binası önünde eylem yaparak evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Hakkari'de de PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı. Diyarbakır'daki nöbette de Hakkari'den 14 yaşındayken kaçırılan oğlu için eylemde yer alan Nihal Çiftçi "Oğlum kaybolduğu zaman HDP'ye gittim. Bana 'Oğlun PKK'ya gitmiş' dediler. HDP nereden biliyor oğlumun PKK'ya gittiğini? HDP oğlumu getirmeden buradan gitmeyeceğim" dedi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 10 aile, "Artık yeter yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atarak, İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü. HDP İl Binasındaki partililere tepki gösteren aileler, çocuklarına ise teslim olmaları çağrısında bulundu.

Kızı Şilan Dayan'ın kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten anne Atiye Dayan, yıllardır evladının özlemiyle yaşadığını söyledi.

Çocuklarına kavuşmak için tüm kesimlerden destek istediklerini belirten Dayan, "Bir anne olarak rica ediyorum. Evlatlarımıza kavuşmamızı sağlasınlar. 6 senedir evladıma kavuşmak için çaba gösteriyorum. Bu yılanların elinden çocuklarımızı kurtarsınlar. Onların eli kalem tutmalı, silah değil." diye konuştu.

Anne Nazlı Sancar ise "Çocuklarımızın acısının son bulmasını istiyoruz. Asker, polis hepsi bizim evlatlarımız. Çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Kızımın elinden kalemini alıp silah verdiler. Şeyma, kızım, senin dönmeni bekliyorum. Gel devletine teslim ol. Bütün Türkiye sesimizi duysun bize yardımcı olsun." dedi.

Vanlı gazetecilerden annelere destek

Şehirdeki gazeteciler de Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) öncülüğünde, HDP İl Binası önünde bir araya gelerek, annelere destek verdi.

Gazeteciler adına basın açıklaması yapan VGC Başkanı Fatih Sevinç, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit olan 11 askeri personele rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Diyarbakır'da yaklaşık 550 gündür, terör örgütü PKK'nın kandırdığı çocuklarına kavuşmak isteyen annelerin evlat nöbeti tuttuğunu anımsatan Sevinç, şunları kaydetti:

"Yüreği acılı bu annelerimiz yıllardır çocuklarına yeniden kavuşmak için gözyaşı döküyor. Kimi anneler nöbetleri sonucunda evlatlarına kavuşurken, kimisi ise hala aynı hasretle evlatlarına kavuşmayı bekliyor. Van annelerinin umut nöbeti geçen hafta başladı. Gözü yaşlı annelerimiz burada PKK terör örgütüne karşı bir duruş sergileyip evlatlarını evlerine dönmeye davet ediyor. Bu çağrı Türkiye tarihinde önemli ve bir o kadar da değerli bir duruştur. Biz Vanlı gazeteciler, onlarca yıldır örgüt eliyle bölgede yaşatılan acılara, kayıplara, gözyaşlarına şahitlik ettik. Her bir ölüm ailelerin yüreğine bir kor düşürürken, bu toprakları da bir acı coğrafyasına dönüştürdü. Terör yüzünden bu topraklarda çok gözyaşı döküldü ve çok büyük kayıplar yaşandı. Analarımızın kıymetli mücadelesine bizler de ortak olarak onların yanında olduğumuzu göstermeye geldik."

Gazeteci Baki Karaca ise "Annelerin yüreğinin ne kadar yandığı sözlerinden anlaşılıyor. Diyarbakır'da başlayan Van ile devam eden bu rüzgarın büyüyeceğini düşünüyorum. Gazeteciler de bu sürece katkı sunmalı. Huzur ortamının oluşması, bölgede sosyal ve kültürel kalkınmanın olması için gençlerin dağdan inmesi lazım." ifadesini kullandı.

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Hakkari'de de büyük tepki vardı

Cumhuriyet Caddesi'nde 4 haftadır cuma günleri bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle HDP İl Başkanlığına yürüdü.

Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu İl Başkanı Şirin Adıyaman da yürüyüşe katılarak ailelere destek verdi.

Eşinin kardeşi terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, Hakkarili anne ve kadınlar olarak çocuklarına seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Herkesin PKK'nın gerçek yüzünü görmesini istediklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık anneler olarak 'Her canlının nasıl yaşam hakkı varsa dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı var' diyoruz ve çocuklarımızı HDP'den istiyoruz."

Terör örgütü PKK'nın kaybedeceğini, annelerin kazanacağını dile getiren Çiftçi, "Asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacak." dedi.

Esmer Koç da 2013'te kızının 4 kişi tarafından kandırılıp dağa götürüldüğünü belirterek, "O günden bu yana kızıma kavuşmak için mücadele ediyorum. O 4 kişi müebbet hapisle cezalandırıldı. Allah devletimizden razı olsun. Yaşasın adalet. Adalet yerini buldu. Çok sevindim." diye konuştu.

9 yaşındaki kardeşi dağa kaçırılan Aysun Adıyaman da terör örgütü ve yandaşlarının kirli oyunlarla çocukları götürdüğünü anlatarak, "Kardeşim onların elinde. Biz de onu almak için mücadelemize devam edeceğiz. Kardeşimi kaçırdıklarını inkar ediyorlar. Ama elimizde kardeşimin de içinde olduğu çocuklara silah eğitimi verilen video var." ifadelerini kullandı.

Aileler, açıklamanın ardından terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak dağıldı.

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'HDP oğlumu getirmeden buradan gitmeyeceğim'

Hakkari'den 14 yaşındayken kaçırılan oğlu için eylemde yer alan Nihal Çiftçi "Oğlum kaybolduğu zaman HDP'ye gittim. Bana 'Oğlun PKK'ya gitmiş' dediler. HDP nereden biliyor oğlumun PKK'ya gittiğini? HDP oğlumu getirmeden buradan gitmeyeceğim" dedi.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 550. gününde devam ediyor.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemde yer alan Nihal Çiftçi, evladından hiçbir şekilde haber alamadığını söyledi.

Araştırmaları sonucu oğlunu terör örgütü PKK'nın kaçırdığını öğrendiklerini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Oğlum kaybolduğu zaman HDP'ye gittim. Bana liste gösterdiler. 'Oğlun PKK'ya gitmiş' dediler. HDP destek vermezse çocuğumun ismi ne arasın o listede? HDP nereden biliyor oğlumun PKK'ya gittiğini? Demek ki destek veriyor ki biliyor. HDP oğlumu getirmeden buradan gitmeyeceğim."

Anne Çiftçi, "Emircan oğlum gel. Kardeşinle seni bekliyoruz. Sen gittiğinden beri hayatımız söndü. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz çok merhametlidir." diye konuştu.

Dağa 6 yıl önce götürülen kızı Aysun için evlat nöbeti tutan Aydan Arslan da çocuğuna kavuşmak için eylemi sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirdi.

"Kızımı HDP'den istiyorum. HDP evladımı kandırdı." diyen Arslan, kızını almadan binanın önünden ayrılmayacağını belirtti.

Evladına çağrıda bulunan Arslan, "Kızım beni duyuyor ve görüyorsan gel. Güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Gel şefkatli kollarına teslim ol." dedi.