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21 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Van mevlide hazırlanıyor

21 Ağustos 2019, Çarşamba 11:39
Van Bediüzzaman Mevlidi her yıl olduğu gibi bu yıl da 7 Eylül’de yapılacak. Van mevlidi’nin hazırlıkları devam ediyor.

Türkiye’nin birçok ilinde geleneksel olarak düzenlenen Bediüzzaman Mevlidleri’nden biri de bu yıl 7 Eylül’de Van Yukarı Nurşin Camii’nde gerçekleştirilecek. Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve Nur Talebelerinin ruhlarına ithaf edilmek üzere her yıl okutulan Van mevlidinin hazırlıkları devam ediyor.

Hazırlıklar devam ediyor

Van Yeni Asya Gazetesi Temsilciliği tarafından organize edilen bu yılki Bediüzzaman Mevlidi 7 Eylül’de Van Yukarı Nurşin Camii’nde öğle namazına müteakip okutulacak. Türkiye genelinde büyük bir katılımın beklendiği Van Mevlidi için hazırlıklar devam ediyor. Mevlid, şehrin inanç turizmine de önemli katkı sağlıyor. Mevlid programı için açıklama yapan Van Yeni Asya Temsilcimiz Ahmet Yaprak, “Mevlidi şerif programı başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere Ashab-ı Kiram’ın ruhlarına ve ahirete irtihal eden şehitlerimizin ruhlarına ve hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin ruhuna ithafen okutulacak. Mevlide katılanlara ayrıca yemek ikramları yapılacak. Van Milletvekilileri, siyasî parti temsilcileri, Van’da bulunan STK temsilcileri mevlide dâvet edildiği Mevlid programında Van’a gelecek olanlar mevlid sonrasında Risale-i Nur menzillerini de ziyaret edecekler. Üstadımızın, memleketim dediği ve Risale-i Nurlar’ın intişarı için hazırlık yapılan güzel şehrimiz Van’a herkesi bekliyoruz” dedi. 

Kitap sergisi de açılacak

Van Yeni Asya Temsilcimiz Ahmet Yaprak, “Yeni Asya Neşriyat’ın kitap sergilerinin olacağı mevlide bütün okuyucularımızı bekliyoruz. Bütün Türkiye’ye, bölgemize ve dünyaya bir kez daha kardeşlik, kucaklaşma, müsbet hareket ve barış mesajlarımızı vermek için Van Mevlidi’nde buluşalım” şeklinde konuştu. 

İstanbul – Yeni Asya

Haber Merkezi

Etiketler: Van, Bediüzzaman Mevlidi, Risale-i Nur, Yeni Asya
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