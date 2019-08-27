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27 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Yabancı doktor tartışması büyüyor

27 Ağustos 2019, Salı 17:06
İstanbul’da aile sağlığı merkezlerinde çalışan yabancı uyruklu doktor sayısı giderek artıyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre kamu dışı aile hekimliklerine Ekim 2018’den bu yana 200 doktor atandı.

Ataması ilk kez gerçekleştirilen bu doktorlardan 137’si yabancı uyruklu. Bakanlığın düzenli olarak açıkladığı Aile Hekimliği Ek Tercih ve Yerleştirmesi sonuçlarına göre, bu yılın Temmuz ayında 27’si yabancı toplam 45, Nisan’da 26’sı yabancı toplam 39, 28’i yabancı toplam 38, Ekim 2018’de ise 56’sı yabancı toplam 78 doktorla sözleşme imzalandı. Buna göre, kamu dışı aile hekimliklerinde sözleşme imzalayan her 10 doktordan yedisi yabancı uyruklu oldu. İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Sağlık Bakanlığı’nın yabancı hekim istihdamını hekim emeğini ucuzlatmak için kullandığını ve İstanbul Tabip Odası olarak bunu doğru bulmadıklarını belirtiyor. 

MÜHİM OLAN İŞİNİN EHLİ OLMAK

DW Türkçe’nin haberine göre, yabancı uyruklu doktorlar ise denklik sınavının çok zor olduğunu ifade ediyor. Suriyeli Halil Hüseyin, bir diş hekimi. Beş yıldır Türkiye’de ikamet ettiğini, bir sene önce de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldığını anlatan Hüseyin, şartlar Türkiye’de daha iyi şartlar olduğu için buraya geldiğini söylüyor. Ancak iki kez denklik sınavına girse de denklik belgesini alamamış. Sınavın çok zor olduğunu, bu sebeple kendi yurttaşları için kurulan bir dernekte çalıştığını belirtiyor. Öte yandan sosyal medya üzerinden yabancı doktorların hastalarla iletişim problemi yaşadığına dair eleştiriler de söz konusu. Pınar Saip, bu noktada yabancı düşmanlığı yapma durumuna düşmemek gerektiğini vurguluyor. Türkiye’den yabancı ülkelere giden doktorların da aynı koşullardan çalışabildiğine işaret eden Saip, “Mühim olan işin ehli olmak ve gerekli eğitimi ve beceriyi yetkin bir kurumdan almak” diyor.

Etiketler: İstanbul, aile sağlığı merkezi, doktor
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