"Yabancılar için kelepir ülke"

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesinden dolayı yabancılar için kelepir bir ülke olduğumuzu söyledi.

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Türk Lirası’nın değer kaybına paralele olarak artan dolar kurunun Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar için çok kârlı bir hal aldığını ifade etti. “Yabancı için çok kelepir bir ülke olduk” başlıklı yazısında Aktaş, “Yeni ekonomi politikası yatırımları gerçekten arttıracak, öyle anlaşılıyor. Ama bu artış yabancının Türkiye’de varlık edinmesi yoluyla gerçekleşecek. Elimizdekileri ucuza kaptırmış olacağız” dedi. Aktaş, yabancı alımlarıyla Borsa İstanbul’da yükselişler olduğuna dikkat çekerken, bir müddet sonraki kâr satışlarına atıfta bulunarak yazısında şöyle dedi: “Bir aşamada elde edilen kâr cebe konmak istenecek. Acaba o ne zaman gerçekleşir? Yabancıyı en mutlu edecek, en çok sevindirecek gelişme, kurun birden çok hızlı bir şekilde aşağı gelmesi olacaktır.”

Gerileme yaşanması kaçınılmaz

“13 liradan 1.000 dolarına 13 bin lira al, bir süre hisse senedinden de kazanç sağla, sonra birkaç ay geçince bu sefer 12 liradan ya da daha düşük bir kurdan çık!” diyen Aktaş, şunları söyledi: “Böyle bir durumda hisse senedinden hiç kazanç sağlanmasa bile kurdan kaynaklanan ciddî bir avantaj söz konusu olacak demektir. Dolayısıyla kurun birden geri dönmesi sonucunu doğuracak adımların atılması durumunda yabancının büyük bir hızla çıktığına tanıklık ederiz. Tabiî ki o durumda hisse senedi fiyatlarında da bu kez önemli ölçüde gerileme yaşanması kaçınılmaz olur. (…) Bizim yerli yatırımcının bu kurla yeni yatırımlara girişmesi ya da işini büyütecek adımlar atması zaten hiç mümkün görünmüyor. Ama yabancı için durum tam tersi. Dolayısıyla “Yatırımlar artacak” söyleminin, en azından yabancılar anlamında doğru bir yönü var. Ne var ki yabancılardan beklenen yatırım umulduğu gibi sıfır yatırım değil, mevcut payı artırma ya da kurulu tesisleri satın alma biçiminde olacaktır. “