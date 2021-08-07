Yangınla mücadele planları yokmuş

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019-2023 Yılı Stratejik Planı’nda ve 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nda orman yangınlarıyla mücadele konusuna hiç değinilmiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OMG) raporlarına göre kurumun orman yangını tehlikesine karşı kendi yangın söndürme uçağı bulunmuyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün 2020 Faaliyet Raporu’nda “Orman yangınlarını havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere 27 adet helikopter, 2 adet amfibik uçak ve 1 adet insansız hava aracı kiralanmıştır” bilgisi yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve buna bağlı OGM’nin faaliyet raporlarında, kurumun yangın söndürme uçağı ve helikopterine sahip olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye işaret edilmiyor. Temmuz 2019’da açıklanan On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) da “Ormancılıkta hastalık ve zararlılar ile yangınlarla mücadeleye yönelik kapa- sitenin güçlendirilmesi” hedefinin yer almasına karşın, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019-2023 Yılı Stratejik Planı’nda orman yangınlarıyla mücadele konusuna hiç değinilmiyor.

Planlandı, ama gerçekleştirilmedi

Benzer durum Bakanlığın 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nda da görülüyor. OGM, 2021 Yılı Kurumsal Malî Durum ve Beklentiler Raporu’nda kurumun 4 milyar 927 milyon 195 bin 143 TL gelirinin olduğu anlatılıyor. Raporda, orman yangınlarıyla mücadele için 26 adet helikopter alımı planlandığı, ancak bunun gerçekleşmediği bilgisine yer veriliyor. Ayrıca uçak ve helikopter hangarı projesinin de gerçekleşmediği belirtiliyor. OGM’nin stratejik planında, Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye’de ormanların büyük bir bölümünün yangın tehdidi altında bulunduğunun ise altı çiziliyor. Planda, “Toplam ormanlık alanın yüzde 60’ını birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturmaktadır. Bu sebepten orman yangınları ülkemiz ormancılığının öncelikli konuları arasında yer almaktadır” deniliyor.

MEVCUT FİLO YETERSİZ

Devam eden yangınlarda mevcut filonun yetersiz kaldığını söyleyen Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede “Bu filo yeterli mi? Bugünkü ekstrem durum ve iklim değişikliği ve sabotaj ihtimali olmasaydı son otuz yıla baktığımızda mevcut envanterimizdeki hava filosunun yangınlarla mücadelede yeterli idi. Bugün ise yangının geniş kapsamlı olması, terör sabotajı ihtimalinin de yüksek olmasının tartışıldığı alanlarda bu filo yetersiz kalmıştır. Bu planlama eksikliğinden ve afetin büyüklüğündendir” diye konuştu. “Türkiye Cumhuriyeti devletinde bu şekilde dar zaman aralığında geniş kapsamda bir yangın tezahür etmiş değil” diyen Türkyılmaz, dünyanın küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle yeni bir sınavdan geçtiğine dikkat çekti.

Yangın bölgesinde mücbir sebep hali ilân edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen ilçeler için mücbir sebep hali ilân etti. Bu ilçelerdeki mükelleflerin vergi yükümlülükleri de ertelendi. 28 Temmuz’da başlayan orman yangınları sebebiyle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde bir duyuru yer aldı. Yangınlara ilişkin olarak, bakanlık tarafından, Osmaniye’nin Kadirli ve merkez, Antalya’nın Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı, Mersin’in Aydıncık ve Silifke, Adana’nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan, Muğla’nın Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilân edildiği belirtildi. Mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler, 16 Kasım günü sonuna kadar verilebilecek.

Lütfen artık yardım göndermeyin

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan orman yangını sebebiyle, hem evlerinden tahliye edilen vatandaşların hem de sahada görev yapan ekiplerin ve gönüllülerin ihtiyaçları doğrultusunda kabul edilen malzemeler yeterli seviyeyi aştı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Aras artık malzeme yardımı kabul edilmeyeceğini açıkladı. Vatandaşlara minnetlerini sunarak, gelen yardım malzemelerinin tasnifi için çok zaman harcadıklarını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Aras, “Bizim artık gıda, ilâç gibi malzemelere ihtiyacımız kalmadı. Şimdi artık o gelenleri tasnif etmekle uğraşıyoruz ki çok ciddî bir zaman alıyor. (...) Lütfen artık bu yardımları keselim” dedi.