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17 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

'Yaptırım söylemleri NATO ruhuyla bağdaşmıyor'

17 Ekim 2019, Perşembe 17:27
Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye'ye yönelik yaptırım söylemlerinin 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmadığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Harekatta ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir."

AA

Etiketler: yaptırım, söylem, NATO, MSB
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