Yargı reformu için görüş talebi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı’nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne ilişkin görüş ve önerilerin alınması için yargireformu.adalet.gov.tr internet sitesinin açıldığını bildirdi.

NTV televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, “Vatandaşlarımız yargıyla ilgili karşılaştıkları problemleri, görüş ve önerilerini bizlere gönderebilirler. Bu anlamda yargı reformuyla ilgili biz Adalet Bakanlığının sayfasında ilgili bir web sayfası açtık, oradan görüşlerini ifade edebilirler. Yurt içi ve yurt dışından, 85 milyon, tüm vatandaşlarımız yargireformu.adalet.gov.tr adresinden bizlere görüş ve önerilerini sunabilir” diye konuştu.

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