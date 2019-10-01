Yargı Reformu için Meclis’te görüşme trafiği

TBMM, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına başladı.

AKP’li milletvekillerinin imzasıyla Meclise sunulan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonuna havale edildi. Teklifin Adalet Komisyonundaki görüşmeleri 3 Ekim Perşembe günü başlayacak. Teklifin komisyondaki görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması ve Genel Kurula gelmesi, görüşme trafiğinin bu ay içinde tamamlanması bekleniyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan ilk kanun teklifi, 39 maddeden oluşuyor.

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