Yavaş: Belediyenin malları TOKİ'ye devredilmiş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin daha önce hükümetle yaptığı anlaşma gereğince 600 milyon lira alacağına karşılık gösterilen maliye hazinelerinin TOKİ'ye devredildiğini söyledi.

"Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu" öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin daha önce şehir hastanelerinin yollarını yapmak için hükümetle anlaşma yaptığını söyledi.

Anlaşma gereği 600 milyon lira alacağı karşılamak için satılması söylenen malların TOKİ'ye devredildiğine dair Hazine ve Maliye Bakanlığından yazı geldiğini ifade eden Yavaş şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi 800 milyon liralık yol yapmış. Yaklaşık 200 milyon lira için bir şekilde anlaşılmış ama 600 milyon lira alacağımız var. Bunun karşılığında bir protokol yaparak, 'Ankara'daki maliye hazinelerini satın, buradan paranızı alın' demişler. Biz de yakın zamanda asfalt ve şehir geçişi ihalesi yapacağız. Eskişehir yolundaki Yaşamkent sıkışıklığını ortadan kaldıracağız. Bu ihaleleri bu yıl bitirmek için bu gayrimenkulleri satmak için ilan verdik. 2 gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığından gelen yazı ile bu malların hepsinin TOKİ'ye devredildiği ortaya çıktı."

Yavaş konuya ilişkin "Bu durumdan ben zarar görmüyorum, Ankara halkı zarar görüyor." değerlendirmesi yaptı.