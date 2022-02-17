"Yeni Asya hep dik durdu"

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, sosyal medya hesabından Basın İlân Kurumu tarafından 752 gündür resmî ilân ambargosuna maruz kalan Yeni Asya Gazetesi’ne destek mesajı yayımladı.

İslam “İfade Özgürlüğü ve Demokrasinin daima yanında olmuş, istibdata karşı hep dik durmuş; bu özellikleriyle İktidarın ambargosuna muhatap olan Yeni Asya Gazetesi’nin yanındayız!” ifadelerini kullandı.

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