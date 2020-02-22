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22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yeni Asya’nın duruşu değerli

22 Şubat 2020, Cumartesi 00:38
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazetemizin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yazdığı tebrik mesajında Yeni Asya’nın duruşunu değerli bulduğunu söyledi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir ülkede basın ne kadar hürse o ülke o kadar gelişmiş ve insan haklarına saygının yüksek olduğu bir ülke olacağını belirterek, “Bu sebeple ülkemizde basının çeşitliliği bizim en büyük zenginliğimizdir. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz süreçte Türkiye’miz ciddî bir kutuplaşma ile karşı karşıyadır. Böylece basın tekelleşmekte farklı ses ve düşünceler kendilerine yer bulmakta zorlanmaktadır. Hatta üzülerek ifade etmek istiyorum ki farklı fikir ve düşünceler baskı yolu ile susturulmaya çalışılmaktadır” dedi. 

Düsturu; gerçekten haber vermek

Karamollaoğlu, gazetemizin 51. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İşte böyle bir siyasi ve sosyal atmosferin içerisinde ‘gerçekten haber verir’ düsturu ile 21 Şubat 1970’de yayın hayatına başlayan Yeni Asya Gazetesi’nin bugün ortaya koymuş olduğu habercilik misyonu ve duruşunu çok değerli bulmaktayım. Bu duygu ve düşüncelerle Yeni Asya Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, gerçekten haber vermeye devam edeceği nice yıllar görmeyi canıgönülden arzu ediyorum.”

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