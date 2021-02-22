Yeni Asya’nın varlığı çok değerli ve anlamlı

BİROL AYDIN (Saadet Partisi Parti Sözcüsü)

Karşı karşıya kaldığımız tüm olumsuzluklara ve zorluklara rağmen; demokrasi, istişare ve birlikte yaşama bilincimizi öne çıkaran insanların, yayın organlarının ve grupların olması yarınlara dair ümitvar olabilmemize neden olmaktadır.

Kurulduğu 21 Şubat 1970 tarihinden bugüne; bizi biz yapan değerlerimizi referans alan, 52 yıldır her şart altında demokrasi, hukuk ve adaleti savunan, hak ve özgürlükler mücadelesi veren, haksızlığa, hukuksuzluğa, demokrasiye aykırı tutum ve davranışlara, korku ve baskı iklimine karşı mücadele eden ve ilkeli yayın çizgisinden taviz vermeyen Yeni Asya'nın varlığı, bu nedenle çok değerli ve anlamlıdır.

Bediüzzaman Said Nursî'nin, 'hürriyet, adalet ve meşveret' olarak çerçevesini çizdiği bir iklime, bugün ne kadar çok ihtiyacımız olduğu ise ortadadır. “Asya’nın bahtının miftahı, meşveret ve şûrâdır” sözünü kendisine şiar edinen Yeni Asya'nın, ülkemizin birliği, huzur ve kardeşlik iklimine katkı yapacağı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkelerinden taviz vermeden ve istikrar çizgisini muhafaza ederek, daha nice yıllar 'gerçekten haber vermeye'devam etmesini temenni ediyorum.

Bugüne kadar Yeni Asya gazetesinin çalışmalarında emeği olanları rahmetle anıyor, gayretle çalışmalarını sürdüren sizlere başarılar diliyor; Yeni Asya'nın 52. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Selâm ve muhabbetlerimle…