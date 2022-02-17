Yeni Asya’nın yanındayız

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından Yeni Asya'nın maruz bırakıldığı keyfi resmi ilan ambargosuna dikkat çeken ve Yeni Asya'ya destek mesajları ihtiva eden ile bir video paylaştı.

Onurlu Gazetecilere minnet borcumuz var

Keyfîlikte 750. gün

52 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİK

BİK'e tepki YENİ ASYA'ya destek

Bu keyfilik bitmeli

Yeni Asya Gazetesi’nin ilan hakkı derhal verilmeli

742 GÜNDÜR RESMİ İLAN HAKKIMIZ VERİLMİYOR

Bir hak gasbının hikâyesi

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, sosyal medyadaki kanalında Yeni Asya için yaptığı açıklamalarda “@yeniasya Gazetesi yıllardır demokrasi çizgisinde yürür, demokrasi talep eder, takip ederim gerçekten çok nitelikli, dürüst, ahlaklı bir habercilik, cesur bir habercilik yaparlar. Maddi yetersizlikler içinde zor durumda olmasına rağmen ahlâkî yayıncılığını @yeniasya devam ettiriyor. Bütün bunlara rağmen Yeni Asya şu anda mağdur ediliyor. Bir de Basın İlân Kurumu’ndan ilân alamıyor!

Her türlü zalimlikle muhaliflerin sesini kesmeye çalışıyorlar! Biz @yeniasya Gazetesi’ne diyoruz ki: “Yazın lütfen, yanınızdayız elimizden gelen desteği veriyoruz. Yeni Asya hakkın, hukukun, demokrasinin sesi olmaya çalışıyor yıllardır bunu yapıyor. Ellerine sağlık” diyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Seyhan Şentürk