Onurlu Gazetecilere minnet borcumuz var

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU: KALEMİNİ SATMAYAN ONURLU YENİ ASYA ÇALIŞANLARINI YÜREKTEN ALKIŞLIYORUM.

Ankara - Fatih KARAGÖZ

BİK HÜKÜMETİN BASKI UNSURU

BASIN İlan Kurumu, medya üzerinde ciddi bir baskı unsuru pozisyonuna gel-miş durumda. Gazeteler üzerinde baskı kuruyor. Yeni Asya gazetesine 750 gündür ilan vermiyorlar. İnsaf ya. Yarın iktidarı destekleyen manşetler atsınlar arka arkaya ilan gelecektir oraya. Ama gazete çalışanları “biz onurluyuz” diyorlar. Onurlu gazetecilere bizim minnet borcumuz var.

BASIN KARTI DA VERMİYORLAR

Gazetenin çalışanları ve sahipleri “Bugüne kadar onurumuzu parayla pulla satmadık, bundan sonra da satmayaca-ğız” diyorlar. Bu onurlu insanları yürekten alkışlıyorum. Onurlu gazetelecilere minnet borcumuz var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi de kalemini satmayan gazetecilere basın kartı vermiyor.

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ONURLU GAZETECİLERE MİNNET BORCUMUZ VAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Asya Gazetesine 750 gündür ilan verilmediğini söyleyerek “Onurlu gazetecilere bizim minnet borcumuz var” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Yeni Asya Gazetesi’ne 750 gündür ilân verilmediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Basın İlân Kurumu’na baskı kuruluyor. Yeni Asya Gazetesi’ne ilân vermiyorlar 750 gündür. Ama gazete çalışanları biz onurluyuz diyorlar. Onurlu gazetecilere bizim minnet borcumuz var. Evrensel Gazetesi de cezalandırılıyor. İlânların nereye aktığını biliyoruz. Gazetecilerin de bir meslek yasasının olması gerekiyor. Siyaset, mafya ve medya üçgeninde çirkin ilişkiler var. Bugün bu yasanın çıkmaması devletten kaynakla beslenip mafyayla ilişkileri olanları besliyor. Havuz medyası kendilerini gazeteci diye tanıtıyor, ama değiller. Gerçek gazeteciler bunu biliyor. Doğru haberlere erişim engeli geliyor. Doğru haberler okunmasın. Basın kartı alamıyorlar gerçek gazeteciler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi kalemini satmayan gerçek gazetecilere basın kartı vermiyor” dedi.

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8 Şubat 2022 Yeni Asya 1. Sayfa

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Bizi vatan sevgisi bir araya getirdi

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Altı parti buluştuk, bizi yan yana getiren neydi? Farklı partileriz, programlarımız farklı. Çünkü biz gençlerin yurt dışına kaçma isteğini, ekonomik durumu gördük. Batırdılar her şeyi bunlar, Türkiye’yi dilenci yaptılar. Biz millî mücadeleyi böyle yapmadık. Dün şerefsiz dediklerine bugün kendileri gidiyor. 6 partinin genel başkanı bu tabloyu düzeltmeye kararlıyız. Biz ülkemizde işsizlik istemiyoruz. Adalet, özgürlük, din ve vicdan özgürlüğü istiyoruz. Hızla büyüyen bir ülke olmak istiyoruz. Gazetecilerin, aydınların içeri atıldığı bir ülke değil, ifade özgürlüğü istiyoruz. 6 başkan bir bildiri imzaladık ve bunu kamuoyuyla paylaştık. Bütün vatandaşlara şunu söylemek istiyorum; iyi ki bu ülkede muhalefet var. İktidar her yönetimde olur, ama muhalefet sadece demokratik yönetimlerde oldu. Biz tüm iftiralara rağmen bir araya geldik. Bizi bir araya getiren vatan sevgisi. Biz haksızlığın hukuksuzluğun olmadığı bir ülke istiyoruz. Parlamentonun saygınlığının olmasını istiyoruz.”

Demokrasiyle hesap soracağız

“Panikle hareket ediyorlar ama iyilikten korkulmaz, yaptıklarından dolayı korkuyorlar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını soracağız” diyen Kılıçdaroğlu, “Ama biz intikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz, demokrasiyle hesap soracağız. 28 Şubat 13.30’da 6 lider buluşacağız. Her şeyi düzelteceğiz. Ekonomiyi ayağa kaldıracağız. Ne ezen, ne ezilen, insanca hakça bir düzen inşa edeceğiz. Adaleti sağlayacağız. 6 lider olarak ahtettik. Altında imzamız olduğu o belgeyi saklayın, torunlarınıza gösterin. Ona deyin ki, şu an sen böyle düzgünce yaşıyorsan, işte bu başkanlar sayesinde diyeceksiniz” şeklinde konuştu.

Helalleşme yolculuğu başlıyor

CHP’nin sosyal medya hesabından “Helâlleşme yolculuğu başlıyor” etiketiyle bir video paylaşıldı. “Kutuplaştırıcı bütün söylemleri tarihe gömüp kucaklaşmak, birlik ve beraberlik bayrağını şanlı Bayrağımız gibi dalgalandırıp, birbirimizle helâlleşebileceğimiz bir gün olsun istiyoruz. Bugün ülkemiz ve milletimiz için bir milat olsun istiyoruz” denilen CHP paylaşımında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrısı yaptığı sözlerine ve vatandaşlarla olan görüntülerine yer verildi.

Ankara - Anka

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