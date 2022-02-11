52 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİK

YENİ ASYA’NIN MARUZ KALDIĞI VE 745. GÜNÜNE ERİŞEN İLAN AMBARGOSU TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR.

BU DÖNEMİN BİR GARABETİ

Independent Türkçe’ye konuşan Genel Yayın Yönetmenimiz Güleçyüz: “İlk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Bunu çok hayretle karşılıyor ve anlam veremiyoruz. Bu dönemin bir garabeti olarak görüyoruz. En kısa zamanda düzeltilmesini istiyoruz. Yargıya da taşıdık.”

NEYMİŞ O STANDARTLAR?

BİK Genel Müdürü Duran’ın Yeni Asya’yı “standartlara uymayan bir gazete” olmakla suçlayıp, “Kurallara uyulmadıysa arkadaşlarımız gereğini yapmıştır” demesi, “İlan hakkının tamamen iptaline gerekçe gösterilen standartlar neler?” sualini gündeme getirdi.

ASIL KURAL İHLALİNİ BİK YAPIYOR

TGC’nin “BİK Genel Kurulu bir yıldır toplanamadığı için yönetim seçimi yapılamadı ve denetim de yapılamıyor” tesbiti ise asıl kural ihlalinin, Duran’ın da dahil olduğu BİK yönetimi ve bu duruma yol açan Saray iradesi tarafından gerçekleştirildiğini gözler önüne seriyor.

***

52 yıldır böylesini görmedik

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, BİK’in resmÎ uygulamasıyla ilgili “Şu ana kadar hiç görmediğimiz bir uygulamayla karşı karşıyayız” dedi.

Basın İlân Kurumu (BİK), resmî ilânların dağıtımında adaletsiz davranıldığı gerekçesiyle hükümet ile gazeteleri karşı karşıya getiren uygulamaya son vermek amacıyla kurulan 1961 yılında kuruldu. Ancak kurumun aldığı kararlar ve uygulamaları zaman zaman tartışma konusu oluyor. Hak ettiği halde ilân verilmeyen veya ilânları kesilen yayınlar olduğuna ilişkin iddialar öteden beri hep gündeme geldi, geliyor. Kurumun da ilân verirken fikir ve içerik farkı gözettiği, iktidara muhalif gazetelere ilân vermediği ya da bazı yayınlarından dolayı farklı gerekçeler göstererek resmî ilân vermeyi durdurduğu zaman zaman ileri sürülüyor. Bu husustaki bir tartışma Basın İlân Kurumu ile Yeni Asya Gazetesi arasında yaşanıyor bugünlerde. Yayın çizgisinden ötürü Yeni Asya Gazetesi’nin resmî ilânlarının kesildiği belirtiliyor.

Yayınlarımızı beğenmiyorlar

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz’ün verdiği bilgiye göre gazetelerine 743 gündür resmî ilân verilmiyor. Hukuk ve adaleti savundukları, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yapılan ihraçlara itiraz ettikleri ve masumların mağdur edilmesine karşı çıktıkları için ilânlarının kesildiğini savunan Güleçyüz, “Tam 743 gündür ilân almıyoruz. Bu gerekçelerle değilse demek ki yayınlarımızı beğenmedikleri için ilan vermiyorlar” dedi. “Basın İlân Kurumu’nun size ilan vermeme gerekçesi ne” sorusuna Güleçyüz, “Bir gün için bölge baskıların birinde istenilen tirajın altına düştük. Daha sonra düzeltildi, ama işte defter ve hesap tutma konularında muhasebe ile ilgili 1-2 teknik problem oldu. Bir de fikir işçisi olarak gösterdiğimiz insanların çalışmalarının haberleri gazetede çıkmıyormuş. Bunlar gerekçe gösterilerek ilanlarımızı kestiler” diye cevap verdi.

DÂVÂ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kazım Güleçyüz, şunları kaydetti: “Bu görülmemiş bir uygulamadır. 52 yıldır ki 21 Şubat’ta 53’üncü yılımıza gireceğiz. Şu ana kadar hiç görmediğimiz bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bu kadar zamandır problemsiz bir şekilde Basın İlân Kurumu ile ilişkilerimiz devam ediyordu. Fakat bu dönemde ilk defa böyle bir şey ile karşı karşıya kaldık. Bunu hakikaten çok hayret ile karşılıyoruz ve anlam veremiyoruz. Bu dönemin bir garabeti olarak görüyoruz. En kısa zamanda düzeltilmesini umut ediyor, istiyoruz. Zaten işi yargıya taşıdık. Dâvâ süreci devam ediyor. İnşallah bir şekilde hakkımızı tekrar alırız.” Basın İlân Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ise aksini savundu.

Hangi kurallar?

Independent Türkçe’ye açıklamada bulunan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu’ndan ilân almanın bazı şartları olduğunu bu şartları yerine getirmeyen yayın kuruluşlarına birtakım müeyyide uygulandığını söyledi.

“Bu kurallar ihlal edildiğinde kurum olarak bizim de birtakım müeyyidelerimiz oluyor” diyen Duran, “Yeni Asya standartlara uymayan gazetelerden biridir. Ayrıca bu tek değil ki. Bizim için bir tane Yeni Asya Gazetesi yok, bine yakın gazete var. 982 tane gazete var, dolayısıyla herkes müeyyidelere uymak durumunda. Yereller de dahil kuralları yerine getirmeyen 10’dan fazla gazete var” diye konuştu. Gazetelerin sorun yaşamaması için pandemi döneminde bu müeyyidelerin uygulanması konusunda biraz rahat davranıldığını savunan Duran, “Ancak Yeni Asya’nın durumu pandemi öncesine dayanan bir süreçti. Dolayısıyla eğer kurallara uyulmadıysa arkadaşlarımız gereğini yapmıştır” diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Merkezi

***

Okumak için tıklayınız:

BİK'e tepki YENİ ASYA'ya destek

Bu keyfilik bitmeli

Yeni Asya Gazetesi’nin ilan hakkı derhal verilmeli

742 GÜNDÜR RESMİ İLAN HAKKIMIZ VERİLMİYOR