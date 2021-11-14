"Yeni Asya Risale-i Nur’u dünyaya ilân ediyor"

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Yeni Asya’nın Risale-i Nur hakikatlerini topluma ilan ederek iman hizmetinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz geçtiğimiz Cuma akşamı Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı'nın mi-safiriydi. Güleçyüz, okuduğu Risale-i Nur dersinde Bediüzzaman'ın hak, hukuk ve adalet için verdiği mücadeleden bahsetti.

Dönemin baskı rejimine rağmen Üstadın iman hizmetine devam ettiğini belirten Güleçyüz, Risale-i Nur eserlerinin yeri geldiğinde kibrit kutularına yazılarak kayıt altına alındığının ve böyle süreçlerle bizlere ulaştığının altını çizdi.

Yeni Asya camiasının da Bediüzzaman'ı örnek aldığını, ülkede yaşanan sıkıntılı süreçler içerisinde adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürdüğünü, ülke siyasetine yön verdiğini ve bunun yanında Risale-i Nur hakikatlerini topluma ilân ederek iman hizmetinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Güleçyüz neşriyatın önemine değinirken, Üstadıın zamanın neşir zamanı ve hizmetin ilânat yollarıyla yapılacağına dair cümlelerini hatırlattı. Yeni Asya'nın da gazetesiyle, dergileri ve kitaplarıyla, diğer yayınlarıyla birlikte kitap fuarlarında üstlendiği aktif rollerle bu hizmete gayret ettiğini söyledi.

GENÇLERE ÇAĞRI

Gençlerin de neşir hizmetine katkıda bulunmaya davet eden Güleçyüz, yapılan hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu ve kendilerinin de bu bayrağı gençlere teslim edeceğini ifade etti.

Güleçyüz ikinci bölümde dinleyicilerin sorularına cevap verdi.

Katılımcıların Yeni Asya camiasının laikliğe bakışı ve basın yoluyla ülke siyasetine nasıl yön verdiği hakkındaki sorularına cevap veren Güleçyüz, 1950 öncesi tek parti hükümetinin laikliği dinsizlik olarak algılayıp öyle uyguladığını, ama Bediüzzaman'ın o dönemde laikliği doğru tanımladığını, laikliğin aslında din ve vicdan hürriyetini kapsadığını vurguladı ve siyasilerin kendilerine gelen olumlu geri dönüşlerinden bahsetti.

ÇOK OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ

Çeşitli kesimlerden çok olumlu geri dönüşler alındığını ifade eden Güleçyüz, Yeni Asya'nın fikirlerinin toplum ve idareciler nezdinde çok sıkı takip edildiğini, Yeni Asya'nın gündemle ilgili meselelere öncülük ettiğini ve toplumdaki birlik ve beraberliğin sağlanmasında ilk adımları Yeni Asya'nın attığını ifade etti.

Ayrıca ülkedeki sorunların çözümü noktasında Yeni Asya'nın yayınlarının önemli bir tesir icra ettiini söyledi.

Soru cevap faslından sonra Kur'ân tilâvetiyle program son buldu.