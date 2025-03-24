Yeni başkanlar Çarşamba günü seçilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmalarının ardından, her iki belediyede başkan vekili seçimi için 26 Mart Çarşamba günü meclis toplantısı yapılacak.

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