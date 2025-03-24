Yeni başkanlar Çarşamba günü seçilecek

24 Mart 2025, Pazartesi 22:24
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmalarının ardından, her iki belediyede başkan vekili seçimi için 26 Mart Çarşamba günü meclis toplantısı yapılacak.
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Açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Çarşamba saat 13.00’te Saraçhane’deki belediye meclis salonunda, Beylikdüzü Belediye Meclisi ise aynı gün saat 09.00’da belediye meclis toplantı salonunda bir araya gelecek.
Toplantılarda, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine görev yapacak başkan vekilleri belirlenecek.
İstanbul - Anka
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