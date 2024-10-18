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18 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

’Yenidoğan bebek çetesi’ iddianamesi tamamlandı: Bebek ölümlerinden 21 kişi sorumlu

18 Ekim 2024, Cuma 20:09
“Yenidoğan çetesine” ilişkin iddianame tamamlandı. İddianamede 21 şüpheli bebek ölümlerinden sorumlu tutuldu.

İstanbul’da, 112 Acil Servisi ile ortak hareket ederek, bebek hastaları anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine gönderip haksız kazanç edindikleri ve bazı bebeklerin ölümlerine neden oldukları ortaya çıkan 22’si tutuklu, 47 şüpheli hakkında, Perşembe günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Basında yer alan iddialara göre, soruşturma, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun halefi Fahrettin Koca döneminde başlamıştı. 112 Acil Servisi, Türkiye’de acil sağlık hizmeti sunan bir telefon hattı. Bu hizmet, acil durumlarda (örneğin, kaza, hastalık, yaralanma gibi) halkın ulaşabileceği bir numara olup, ambulans ve sağlık ekiplerinin olay yerine hızlı şekilde gönderilmesi için kullanılıyor.

 

Ne olmuştu?

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 494 sayfalık iddianamede, şüphelilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) fazla para kazanabilmek için bebek hastaların yatış süresini uzattığı, bazılarının sağlık durumunun normalden daha kötü gösterildiği, bazı hasta yakınlarından para alındığı, gelirlerin sağlık çalışanı olan örgüt üyeleriyle paylaşıldığı iddia edildi. 

Kazançlarını 3-4 kat artırmışlar

İddianamede, “şüphelilerin yaptıkları bu işlemlerle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazancı 3-4 katı artırdıkları” belirtildi. Bebekler, uygun sağlık hizmeti alacakları hastanelere değil, 112 Acil Servisi ile ortak çalışan şüphelilerin seçtiği ve “örgüt adına kârlı görünen” hastanelere gönderiliyordu. İddianameye göre, çetenin asıl amacı bebeklerin iyileştirilmesinden ziyade daha çok para kazanmaktı. Fakat enfeksiyona açık bir ortam olan yenidoğan ünitelerine yatırılan bebeklerden bazıları, normalden daha uzun süre yatılı kaldıkları veya hiç gereksinim yokken bu bölüme yönlendirildikleri için hayatını kaybetti. Şüpheliler ayrıca, usulsüz bir şekilde hastanedeki ilaçları satarak maddi kazanç elde ediyordu.

Kasten öldürme suçuyla hapis cezası istendi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, çeteyi yönettiği vurgulanan F.S. ve İ.Ö. ikilisi için “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçları yöneltilirken, 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Şehir hastanesinde çalışıp bebekleri F.S. ve İ.Ö.’nün kontrolü altındaki yenidoğan ünitelerine “maddi menfaat” karşılığında sevk eden G.M.Ö için aynı suçlardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının yer aldığı 18 kişilik gruba da “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Haber Merkezi

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