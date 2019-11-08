YPG anlaşmaları ihlâl ederek bölgeden çekilmedi

MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile ABD’nin YPG/PKK terör örgütünün Suriye’nin kuzeydoğusundan çekileceğine dair söz verdiğini, ancak terör örgütünün ihlâllerine devam ettiğini söyledi.

Bakan Akar, CNN International kanalında Becky Anderson’ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Anderson’ın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG/PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin sorularını cevaplayan Akar, Türkiye’nin Suriye ve diğer bütün komşularının siyasal birliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade etti. YPG/PKK terör örgütünün, çekilmesi gereken bölgelerden hala çekilmediğini hatırlatan Akar, “Hem Rusya hem ABD, YPG/PKK’nın bu bölgelerden çıkarılacağına dair söz verdi. Yani hem operasyon bölgesinde hem de operasyon bölgesinin doğusu ve batısından bunlar çıkarılacaktı. Ancak halen YPG teröristleri tarafından yapılan çok sayıda ihlâl var ve biz de bunlarla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda ise Rusya ve ABD ile iş birliği yaparak, onlardan onları (YPG/PKK) o bölgelerden çıkarmalarını talep ediyoruz” diye konuştu.