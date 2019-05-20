YSK, 200 sayfalık gerekçe hazırladı

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararın yazımını tamamladığı ve karara muhalif olan üyelerin muhalefet şerhlerini yazmalarının ardından kararın kamuoyu ile paylaşılacağı, kararın 200 sayfanın üzerinde olduğu öğrenildi.

Muhalefet şerhlerinin yazımı ve toparlanması bir iki gün sürebileceği belirtildi. YSK, AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazları çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirerek, 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi. Beş saati aşkın süren toplantıda oylamaya 11 kurul üyesi katıldı. YSK Başkanı Sadi Güven’in de arasında bulunduğu 4 üye karara ret oyu kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesi kararı 4’e karşı 7 oyu ile alındı. Kurul, iptale ilişkin kısa kararını açıklamıştı. YSK, İstanbul kararına dair tartışmaların devam ettiği sürede henüz sonuca ilişkin gerekçeli kararını açıklamadı. Kurulun toplanarak, gerekli tasnif ve imza işlemlerinin akabinde gerekçeli kararı kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

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