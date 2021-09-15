Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye, inşallah bu defa treni kaçırmayacak. Hem de en ön tarafından hak ettiği yeri alacaktır” sözlerini hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanı, son zamanlarda önündeki metne yoğunlaşıyor ve ülkeden yükselen sesleri dikkate almıyor gözüküyor” dedi.

Taşgetiren, “Demokrasi, hukuk, insan hakları alanındaki göstergelerimiz mi, çağdaş treni kaçırmadığımızın işareti? Yargıya olan güvenin yerlerde süründüğü ülke olduk. Ve en çok yeni sistemin demokratik olup olmadığı tartışılıyor. Ah liderleri büyüleyen şu pembe gözlükler… Ah kaçan trenler ve ardından gelen ah-vahlar…” ifadelerini kullandı.

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