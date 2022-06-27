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27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Zamlar bakanlık bütçelerini de iflas ettirdi

27 Haziran 2022, Pazartesi 00:12
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Fahiş zamlar nedeniyle AKP kendi bakanlıklarının bütçelerini de iflas ettirdi. Ek bütçede; bakanlıklara milyarlarca lira tutarında akaryakıt, elektrik ve yakacak bütçesi aktarıldı” dedi.

Akın, ek bütçede bakanlıkların akaryakıt, elektrik ve yakacak için ayrılan ek ödenekleri yaptığı bir çalışmayla derledi. Balıkesir Milletvekili Akın’ın çalışmasına göre enerji zamlarının bakanlıklara maliyetiyle ilgi olarak, “Adalet Bakanlığı’na üç farklı ek ödenekle toplam 1 milyar 754 milyon lira tutarında akaryakıt, elektrik ve yakacak için ek ödenek verildi. Enerji faturalarına gelen fahiş zamlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na ise yalnızca 10 milyon lira tutarında ek bütçe ayrıldı” dedi. Akın, “Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen ek bütçede 16 farklı kalemde akaryakıt, elektrik ve yakacak için ek ödenek verildi. Enerji faturalarının Milli Eğitim Bakanlığı’na ek bütçede tahsis edilen ek ödeneğe göre yarattığı toplam maliyet tutarı 2 milyar 437 milyon 223 bin lira olarak gerçekleşti” diye konuştu.

Ankara - anka

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