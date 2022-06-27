Zamlar bakanlık bütçelerini de iflas ettirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Fahiş zamlar nedeniyle AKP kendi bakanlıklarının bütçelerini de iflas ettirdi. Ek bütçede; bakanlıklara milyarlarca lira tutarında akaryakıt, elektrik ve yakacak bütçesi aktarıldı” dedi.

Akın, ek bütçede bakanlıkların akaryakıt, elektrik ve yakacak için ayrılan ek ödenekleri yaptığı bir çalışmayla derledi. Balıkesir Milletvekili Akın’ın çalışmasına göre enerji zamlarının bakanlıklara maliyetiyle ilgi olarak, “Adalet Bakanlığı’na üç farklı ek ödenekle toplam 1 milyar 754 milyon lira tutarında akaryakıt, elektrik ve yakacak için ek ödenek verildi. Enerji faturalarına gelen fahiş zamlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na ise yalnızca 10 milyon lira tutarında ek bütçe ayrıldı” dedi. Akın, “Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen ek bütçede 16 farklı kalemde akaryakıt, elektrik ve yakacak için ek ödenek verildi. Enerji faturalarının Milli Eğitim Bakanlığı’na ek bütçede tahsis edilen ek ödeneğe göre yarattığı toplam maliyet tutarı 2 milyar 437 milyon 223 bin lira olarak gerçekleşti” diye konuştu. Ankara - anka

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.